Truy bắt nhóm đối tượng vận chuyển số lượng ma túy "khủng" từ Lào về Việt Nam

Khoảng 1 giờ sáng nay, 17/2, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cùng các lực lượng chức năng bắt một đối tượng người nước Lào vận chuyển ma túy tại khu vực gần Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 294kg ma túy đá cùng một số tang vật liên quan.

294kg ma túy bị thu giữ. Ảnh: CAHT

Được biết, có nhiều đối tượng tham gia vận chuyển số ma túy này, nhưng trong lúc kiểm tra, lợi dụng đêm tối các đối tượng đã bỏ trốn vào rừng. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục vây bắt nhóm đối tượng bỏ trốn.

Theo nguồn tin riêng, những đối tượng này có mối quan hệ thân quen với đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1985), trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn. Trung là đối tượng vừa bị CQĐT bắt giữ sau nhiều giờ dùng vũ khí "nóng" cố thủ trong xe vào tối 15/2.

Trước đó, ngày 15/2, cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an huyện Hương Sơn phá chuyên án T1218, bắt giữ 3 nghi phạm có súng cố thủ trong xe, sau nhiều giờ vây ráp nghẹt thở.

Sau khi các đối tượng được khống chế hoàn toàn, tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ hơn 9kg ma túy đá, 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Tiếp tục tiến hành khám nghiệm, lực lượng chức năng đã thu giữ một số hung khí gồm: 1 quả lựu đạn đã được tháo chốt (buộc lại bằng dây chun), 1 khẩu súng có 7 viên đạn đã lên nòng và 3 viên nằm ngoài hộp đạn và một số chiếc dao, kiếm...

3 nghi phạm gồm: Nguyễn Thành Trung (34 tuổi, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Hữu Phước (21 tuổi, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

S.Nguyễn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật