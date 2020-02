Truy bắt 2 'hiệp sĩ' giả danh công an cướp sòng bạc

Hoàng Quyết Tâm (ảnh phải) và Nguyễn Minh Kha tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 8/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 nghi phạm để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản gồm: Hoàng Quyết Tâm (27 tuổi, ngụ Bình Phước); Nguyễn Minh Kha (24 tuổi, ngụ Bạc Liêu) và Lê Văn Minh (28 tuổi, ngụ Sóc Trăng). Đồng thời truy bắt 2 đồng phạm của 3 bị can trên đang bỏ trốn gồm: Thạch Đạt (30 tuổi, ngụ Sóc Trăng) và Đặng Văn Dương (28 tuổi, ngụ Bình Phước).

Theo Cơ quan CSĐT, khoảng 11 giờ 20 ngày 27.1, ông Nguyễn Trung Kiên (ở ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên) đến cơ quan công an trình báo rạng sáng cùng, một nhóm người lạ mặt mang theo khóa số 8, súng điện, máy bộ đàm xông vào nhà ông Kiên, tự xưng là công an... Lúc này, nhà ông Kiên đang tổ chức đánh bài ăn tiền , nhóm người này yêu cầu những người đang có mặt trong nhà lấy hết tiền ra. 2 người trong nhóm lạ mặt sử dụng dây rút trói tay 2 người đang đánh bài và sau khi lấy hết số tiền hơn 50 triệu đồng, nhóm này nhanh chóng rời đi.

Lê Văn Minh tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Công an cung cấp

Sau nhiều ngày điều tra, Ban chuyên án bắt giữ Hoàng Viết Tâm, Nguyễn Minh Kha và Lê Văn Minh khi đang lẩn trốn ở Bình Dương. Qua lời khai của 3 nghi phạm này, cơ quan điều tra tiếp tục truy tìm 2 nghi can đang lẩn trốn gồm Thạch Đạt và Đặng Văn Dương. Trong đó, Thạch Đạt là chủ mưu, cầm đầu băng cướp.

Qua đấu tranh, các nghi phạm khai nhận cùng là ' hiệp sĩ ', quen biết nhau khi cùng tham gia một câu lạc bộ phòng, chống tội phạm ở Bình Dương .

