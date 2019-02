Trưởng phòng Giáo dục lên tiếng vụ “hiệu trưởng trộm xe máy của giáo viên đi cầm đồ”

Cơ quan CSĐT - Công an huyện Duy Tiên (Hà Nam) đang trong quá trình đấu tranh, hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Hà Thị Thắm (SN 1990, trú tại thôn Đình Tràng, phường Lam Hạ, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) về hành vi trộm cắp tài sản.

“Qua đấu tranh, chúng tôi nhận định Hà Thị Thắm là đối tượng cơ hội, nảy sinh lòng tham dẫn đến hành vi phạm tội. Điểm trông giữ trẻ này đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục để hoạt động. Vụ án được chúng tôi thụ lý dựa trên việc trình báo của nạn nhân Đào Thị Hà (SN 1994, trú tại xóm 10, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Chị Hà là giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non Happy Kids (có địa chỉ tại khu đô thị mới Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên), do Hà Thị Thắm đứng danh Hiệu trưởng. Quan điểm của chị Hà trong vụ việc này là xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật”, lãnh đạo Công an huyện Duy Tiên thông tin.

Cơ sở tư thục - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: P.V

Tại địa phương nơi đối tượng Hà Thị Thắm cư trú, ông Đặng Tiến Lục – Chủ tịch UBND phường Lam Hạ cho biết, Hà Thị Thắm nguyên quán tại tỉnh Nghệ An. Đối tượng trước đó đã từng có một đời chồng. Thắm về phường Lam Hạ lấy chồng và sinh sống khoảng 2 năm nay.

Cũng theo ông Lục, trước khi phạm tội, Thắm chưa có tiền án, tiền sự. Qua dư luận, địa phương nắm sơ qua Thắm có nợ nần tương đối nhiều.

Trong khi đó, ông Trần Quang Tuyến - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào Tạo huyện Duy Tiên cho biết: Khu vực xảy ra vụ việc chỉ là một nhóm lớp trẻ tư thục có tên Happy Kids. Nhóm trẻ này đang làm hồ sơ, tờ trình xin cấp phép thành lập nhóm nhẻ tư thực. Họ mới có tờ trình lên UBND thị trấn Đồng Văn và Trường Mầm non Đồng Văn chứ chưa được phép hoạt động.

“Trong nhóm danh sách tờ trình của nhóm trẻ tư thục này, tôi kiểm tra không có tên cô Hà Thị Thắm. Cô Thắm cũng không phải hiệu trưởng hay giáo viên của nhóm trẻ đang xin được cấp phép ở trên”, ông Tuyến nói.

Ông Tuyến lý giải, theo quy trình để mở nhóm mầm non tư thục, nhóm trẻ trên phải xin tờ trình với Trường Mầm non Đồng Văn, UBND thị trấn Đồng Văn. Sau khi xem xét tờ trình trường và UBND thị trấn mới làm tờ trình ra Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Tiên. Lúc này, Phòng GD&ĐT của huyện sẽ về kiểm tra, thẩm định lại nếu đủ điều kiện sẽ có văn bản nhất trí cho phép UBND thị trấn Đồng Văn ra quyết định thành lập nhóm trẻ đó.

Dù nhóm trẻ trên chưa có giấy phép nhưng qua tìm hiểu của PV, cơ sở Happy Kids đã đi vào hoạt động và công khai tuyển sinh, quảng cáo trên mạng xã hội. Về vấn đề này, ông Tuyến cho hay: “Nhóm trẻ này cũng quảng cáo, chiêu sinh, có một số trẻ đến đây để học rồi. Tuy nhiên, khi nắm bắt được sự việc UBND thị trấn Đồng Văn đã yêu cầu chấm dứt tình trạng trên vì nhóm trẻ này chưa được cấp phép hoạt động”.

Nhật Tân

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật