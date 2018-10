Trưởng công an xã đánh nhau rồi nổ súng giải tán đám đông

Ngày 5/10, ông Lê Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, huyện vừa ban hành quyết định xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trịnh Văn Hưng - Trưởng công an xã Thọ Trường vì đã sử dụng súng bắn chỉ thiên trong vụ việc một nhóm người gây mất an ninh trật tự trong đêm 25/6.

Trưởng công an xã nổ súng bị kỷ luật cảnh cáo (ảnh cắt từ clip)

Kết quả xác minh của cơ quan chức năng xác định, ông Trịnh Văn Hưng bị kỷ luật do không làm tròn trách nhiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, trực tiếp tham gia đánh nhau gây thương tích, không tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ (súng bắn đạn cao su) được trang bị cho trưởng công an xã.

Trước đó, như đã thông tin, vào khoảng 22 giờ 5 phút ngày 25/6, khi đi tới quán bida nhà anh Năm (thuộc thôn 7, xã Thọ Trường), thấy có đám đông tụ tập đông người nên ông Hưng đã yêu cầu giải tán vì đã quá giờ quy định của địa phương (22 giờ).

Trong quá trình xô xát, ông Hưng tham gia đánh nhau và còn dùng súng bắn đạn cao su bắn về nhóm thanh niên có mâu thuẫn, rất may không ai bị thương.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Thọ Xuân xác định hôm đó (tối 25/6), ông Hưng không đi làm nhiệm vụ, việc sử dụng súng không đúng quy định nên đã ra quyết định xử phạt hành chính 3 triệu đồng.

