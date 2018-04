Sáng 24/8/2011, người dân ở phố Sàn (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) phát hiện gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích bị sát hại dã man. Trong vụ án này, sát thủ Lê Văn Luyện đã giết chết cả vợ chồng chủ tiệm vàng cùng bé gái 18 tháng tuổi.

Người duy nhất sống sót trong vụ thảm sát kinh hoàng này là cháu Trịnh Ngọc Bích (con gái đầu lòng của chủ tiệm vàng).

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi dã man, gây phẫn nộ lớn đối với dư luận, Bộ Công an quyết định thành lập ban chuyên án để truy tìm hung thủ.

Vào thời điểm đó, tướng Vĩnh được giao làm Trưởng ban chuyên án. Sau 5 ngày điều tra, khoanh vùng, rà soát những người bị tình nghi, cơ quan cảnh sát điều tra đưa Lê Văn Luyện vào tầm ngắm.

Tuy nhiên, thời điểm đó Luyện không có mặt ở địa phương khiến công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Dưới sự chỉ đạo của Trưởng ban chuyên án Phan Văn Vĩnh, các mũi trinh sát được cử đến những nơi có thể hung thủ lẩn trốn.

Ngày 31/8, Lê Văn Luyện bị bắt tại km số 1057, thuộc quản lý của Đồn biên phòng Na Hình (thuộc thôn Bản Tả, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). Khi được di lý về cơ quan điều tra, Luyện đã thừa nhận mọi hành vi của mình.

Lê Văn Luện bị bắt giữ (ảnh tư liệu)

Đến tháng 8/ 2012, tướng Vĩnh lại một lần nữa được giao làm trưởng ban chuyên án liên quan đến những sai phạm của ông Nguyễn Đức Kiên (Chủ tịch Hội đồng quản trị (Công ty cổ phần Đầu tư thương mại B&B, Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội và Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội).

Đây là vụ án cực kì phức tạp, liên quan đến nhiều đơn vị, nhiều người nên công tác điều tra hết sức thận trọng. Dưới sự chỉ đạo của ông Phan Văn Vĩnh, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giữ Nguyễn Đức Kiên. Tiếp đó là Lý Xuân Hải (nguyên tổng giám đốc ACB) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trong vụ án này, hàng loạt lãnh đạo, cán bộ ngân hàng bị khởi tố, bắt giam vì những sai phạm của mình.

Đến tháng7/2015, vụ sát hại cả gia đình tại Bình Phước đã khiến dư luận bàng hoàng. Đây là vụ án dặc biệt nghiêm trọng nên Bộ Công an đã chỉ đạo nhiều điều tra viên tinh nhuệ vào Bình Dương phối hợp điều tra.

Dương, Nam được xác định là cầm đầu đường dây cờ bạc nghìn tỉ (ảnh tư liệu)

Trung tướng Phan Văn Vĩnh làm Trưởng ban chuyên án đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác phá án. Sau nhiều ngày sử dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết, chiều 10/7, trung tướng Phan Văn Vĩnh triệu tập cuộc họp gồm tất cả các đầu mối nghiệp vụ để tổng hợp thông tin. Nhiều chứng cứ thu thập tại hiện trường cho thấy Nguyễn Hải Dương (sinh năm 1991, người yêu cũ của con gái gia chủ) là nghi phạm chính của vụ án. Chiều cùng ngày hung thủ bị bắt đã khai nhận mình là chủ mưu của vụ thảm sát này với sự giúp sức của Vũ Văn Tiến (sinh năm 1991, ở Bình Phước).

Trung tướng Phan Văn Vĩnh là người trưởng thành từ công tác địa phương. Trước khi nắm chức vụ tại Bộ Công an, ông Vĩnh từng làm Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Nam Định, sau đó làm trưởng Công an thành phố, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Thời gian này ông Vĩnh tham gia rất nhiều chuyên án triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm khét tiếng, có sử dụng vũ khí. Trong một lần vây bắt tội phạm nguy hiểm, ông Vĩnh bị thương, mất một mắt. Trung tướng Vĩnh được phong danh hiệu AHLLVT vào năm 2000 khi đang giữa chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Chiều 6/4, sau quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Phan Văn Vĩnh. Tối cùng ngày, việc khám xét nhà riêng của ông Vĩnh cũng được thi hành tại thành phố Nam Định. Trước đó, việc tước quân tịch đối với ông Vĩnh cũng đã được hoàn tất.

Trong vụ án liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỉ qua mạng internet, Cơ quan An ninh điều tra – Côn an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố hơn 80 bị can, trong đó có 2 người nguyên là tướng Công an.

