Trúng 4 phát đạn cao su, chủ tịch xã tha thứ cho thuộc cấp

Nửa tuần sau khi bị trưởng công an xã Nghi Quang Nguyễn Ngọc Thấu nã bốn phát đạn cao su vào người, ông Nguyễn Đình Thanh, chủ tịch xã này, đã được phẫu thuật gắp hai mảnh đạn găm sâu tới xương. Bệnh nhân được ngoại trú để thăm khám vết thương hàng ngày.

Bốn phát đạn trên hai bả vai ông Thanh. Ảnh: Anh Thư.

Ông Thanh cho hay cơ quan điều tra chưa lấy lời khai của ông liên quan tới vụ việc. Song quan điểm của ông là "tha thứ cho người đã bắn mình và có thể sẽ viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt ở mức thấp nhất cho người đã phạm tội". Theo ông, giờ đây nếu yêu cầu pháp luật xử lý nghiêm minh thì mình mất đi đồng nghiệp.

Vị chủ tịch xã cho rằng trách nhiệm ở đây một phần thuộc về mình bởi đã thiếu cách giáo dục, khuyên răn cấp dưới. "Bốn phát đạn nhưng vết thương ở da thịt không làm tôi đau bằng vết đau trong lòng. Từ hôm xảy ra chuyện, dư luận cho rằng nội bộ bất hòa, giữa tôi và chú Thấu có sự đấu đá, tôi càng thêm tổn thương", ông Thanh khẳng định việc mình bị bắn là do ông Thấu mất kiểm soát.

Ông Nguyễn Đình Thanh. Ảnh: Anh Thư.

Chủ tịch xã Nguyễn Đình Thanh kể hôm 9/11, lúc hơn 15h, trưởng công an xã tới cơ quan trong trạng thái ngà hơi men, rồi bất ngờ mở cửa phòng riêng lấy hai khẩu súng công cụ hỗ trợ. Ông Thấu đi vào một số phòng làm việc của cán bộ nhân viên quát "Tau bắn bay chết...!" khiến khoảng 30 cán bộ nhân viên ở tầng một hoảng loạn, có người lu loa tháo chạy ra đường, một số khác thì vào phòng đóng kín cửa không dám lên tiếng...

Nhận thấy tình hình phức tạp, ông Thanh gọi điện cho bà Chín (vợ ông Thấu) nhà cách cổng trụ sở ủy ban chừng 100m nói: "Qua khuyên chồng về nhà nghỉ ngơi...". Sau đó, ông vội đi ra sảnh ở hành lang tầng một nơi ông Thấu đang hai tay khua khoắng súng nhằm khuyên can.

"Tôi tiến đến cách chừng một mét, đang cất lời khuyên bình tĩnh thì bất ngờ hai tay chú Thấu cầm hai súng giơ lên nã thẳng vào người. Quá bất ngờ, theo phản xạ, tôi chỉ kịp quay lưng lại thì bị bốn viên đạn găm vào hai bả vai. Biết đã trúng đạn, tôi vội nằm sấp xuống đất thì một loạt đạn sáu viên tiếp tục vang lên", ông Thanh kể lại giây phút bị trúng đạn.

Gây án xong, nghi phạm vứt hung khí, đi lại trong khuôn viên, tiếp tục lớn tiếng hăm dọa trước khi bị khống chế... Còn nạn nhân Thanh bị máu chảy ướt sũng áo, sau khi sơ cứu ở trạm xã thì chuyển tới bệnh viện tỉnh.

Ông Thanh thuật lại diễn biến xảy ra chiều 9/11. Ảnh: Nguyễn Hải.

Theo chủ tịch xã, trong thâm tâm ông không nghĩ rằng vị trưởng công an xã dám hành động như vậy: "Tôi không ngờ chú Thấu lại dám nổ súng bởi tôi là cấp trên, mặt khác hàng ngày ở cơ quan thì hai anh em rất quý mến nhau, trong cuộc sống thì hai gia đình hòa thuận...". Chủ tịch xã đánh giá ông Thấu là cán bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm qua.

Xã Nghi Quang được cấp hai khẩu súng bắn đạn cao su nhãn hiệu E112. Theo quy định, hai khẩu súng này được để ở ngăn tủ của phòng trưởng công an xã; trưởng công an được sử dụng súng để thực thi công vụ không cần xin ý kiến người khác, song từ cấp phó công an thì phải có ý kiến của thủ trưởng.

Năm 1998, ông Nguyễn Ngọc Thấu từng bị TAND huyện Nghi Lộc tuyên 12 tháng tù án treo về tội gây rối trật tự công cộng, thử thách 18 tháng. Sáng 13/11, nhà chức trách huyện Nghi Lộc nói chỉ biết tiền án của ông Thấu sau khi xảy ra vụ nổ súng tại trụ sở xã Nghi Quang. Huyện đang vào cuộc xác minh sự việc này và xem xét quy trình bổ nhiệm cán bộ.

"Có thông tin anh Thấu từng có án tích vào thời điểm chưa làm cán bộ, đã xóa án tích. Nếu có tù án treo nhưng bản thân nỗ lực phấn đấu để lên được chức trưởng công an xã thì cũng chấp nhận được", lãnh đạo huyện Nghi Lộc nói.

Trước đó, chiều 9/11, ông Nguyễn Ngọc Thấu, người 5 năm làm trưởng công an xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, đã cầm hai khẩu súng bắn đạn cao su nã liên tiếp mười phát, trong đó có bốn phát găm vào người ông Nguyễn Đình Thanh. Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ nghi phạm để phục vụ điều tra, hai khẩu súng và vỏ đạn đã được niêm phong.

