Trùm 'tập đoàn' sản xuất ma túy từng thoát vòng vây của 600 cảnh sát

Trong đường dây sản xuất, buôn bán ma túy lớn nhất cả nước vừa được Công an TP.HCM triệt phá, kẻ cầm đầu được xác định là Văn Kính Dương (37 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Năm 2010, Dương từng mang lệnh truy nã quốc tế loại đặc biệt về hành vi Trốn khỏi nơi giam giữ.

Trước đó, tên này từng tham gia một đường dây vận chuyển ma túy hết sức tinh vi tại khu vực phía Bắc. Năm 2008, đường dây này bị triệt phá, Dương nhận bản án 6 năm tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Văn Kính Dương bị truy nã quốc tế vì tội danh trốn khỏi nơi giam giữ. Ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an.

Trong thời gian thụ án tại trại giam Thanh Lâm (Bộ Công an), Dương ở chung phòng với 3 phạm nhân khác cùng quê Hà Nội. Trong nhóm này, có Mã Thanh Phương (sinh năm 1971), đang thụ án 30 năm tù về hàng loạt tội danh nguy hiểm.

Đầu tháng 10/2010, nhóm phạm nhân này được chuyển đến trại tạm giam Cầu Cao (Công an tỉnh Thanh Hóa) để chờ xét xử do liên quan một số vụ án. Tại đây, Dương và 3 phạm nhân khác đã cùng thực hiện một cuộc vượt ngục.

Theo kết quả điều tra, lợi dụng sự thiếu kiểm soát chặt chẽ của cán bộ quản giáo, rạng sáng 4/11/2010, Dương, Phương và 2 phạm nhân còn lại đã cùng nhau cưa chấn khung sắt ô cửa thoáng, rồi vượt tường qua hàng rào thép gai để trốn ra ngoài.

Thời điểm đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phải huy động 600 cảnh sát ngày đêm ráo riết truy tìm nhóm phạm nhân vượt ngục. Một thời gian sau, công an bắt được hai phạm nhân, còn Dương và Phương vẫn bặt vô âm tín.

Văn Kính Dương sau đó bị Công an tỉnh Thanh Hóa phát lệnh truy nã quốc tế loại đặc biệt về hành vi Trốn khỏi nơi giam giữ. Cảnh sát nhận định hắn đã trốn sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch.

Đầu tháng 4/2012, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP Hải Phòng khám phá 1 đường dây cung ứng ma túy đá khắp các tỉnh thành Bắc - Nam do người đẹp Hoàng Phương Lam (sinh năm 1979, quê Hà Nội) cầm đầu.

Trong đường dây này, Văn Kính Dương cùng vợ tên Nguyễn Thị Phúc (31 tuổi, quê Thái Nguyên) là mắt xích quan trọng. Nhưng hắn vẫn tẩu thoát thành công, không để lại dấu vết.

Từ tháng 12/2016 đến tháng 4/2017, khi Công an TP.HCM lập chuyên án 516 E, cắt cử hàng trăm trinh sát phá đường dây sản xuất, buôn bán ma túy được cho là lớn nhất nước từ trước đến nay thì chân tướng Văn Kính Dương mới bại lộ.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian lẩn trốn từ năm 2012, Dương làm toàn bộ giấy tờ cá nhân giả và đổi tên thành Trần Ngọc Hiếu (hay còn gọi là Hiếu, Hoàng “béo”) và trở thành “ông trùm” sản xuất ma túy.

Văn Kính Dương khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Hôm 7/4, cảnh sát theo dõi và bắt Dương khi anh ta vừa có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Khi bị bắt, Dương khai anh ta không trực tiếp tham gia vào bất kì khâu nào mà chỉ điều hành toàn bộ đường dây trên qua mạng xã hội và quản lý từ xa bằng hệ thống camera.

Cùng thời điểm hôm đó, hơn 200 chiến sĩ cũng đồng loạt bao vây, khám xét 13 xưởng sản xuất ma túy của anh ta tại TP.HCM và các tỉnh, thành trên cả nước.

Bước đầu, cảnh sát thu giữ hơn 500.000 viên thuốc lắc, 120 kg bột để sản xuất ma túy (ước tính khoảng hơn 200 tỷ đồng). Ngoài ra, công an còn thu giữ được hơn 10 tỷ đồng tiền mặt; 7 ôtô (trong đó có 1 siêu xe trị giá khoảng 25 tỷ đồng) cùng hàng chục trang thiết bị, máy móc, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc lắc, chất đầy 7 xe tải.

Cơ quan điều tra cũng kê biên 3 căn hộ của Hiếu tại TP.HCM và Nha Trang với tổng trị giá ước tính khoảng 15 tỷ đồng và 2 ha đất rẫy cao su, hồ tiêu được dùng làm xưởng sản xuất ma túy ở Trà Cổ, Đồng Nai.

Đồ họa liên quan đến chuyên án: Lê Nhân.

Theo Zing