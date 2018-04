Trùm giang hồ buôn ma túy nhận án tử náo loạn ở tòa

Ngày 11/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xử sơ thẩm với Phạm Văn Hùng (48 tuổi), Phạm Văn Tùng (28 tuổi) cùng trú huyện Yên Thành (Nghệ An) và Lô Văn Sao (45 tuổi, trú huyện Con Cuông, Nghệ An) về hành vi Mua bán, vận chuyển ma túy.

Trong các bị cáo trên, Phạm Văn Hùng là giang hồ cộm cán, từng đi tù, vượt ngục.

Từ sáng sớm, người thân các bị cáo đến chật kín khán phòng xét xử. Hơn 8h, 3 bị cáo được lực lượng dẫn giải vào phòng xử án.

Phạm Văn Hùng (hàng trên cùng), Phạm Văn Tùng và Lò Văn Sao tại phiên xử. Ảnh: P.H.

Năm 2011, sau khi ra tù, Hùng tiếp tục dấn thân vào con đường tội lỗi. Năm 2015, ông ta thiết lập đường dây mua bán ma túy từ Lào vào Việt Nam. Gã chọn cháu của mình là Phạm Văn Tùng làm người trợ giúp.

Tùng có nhiệm vụ tìm mối hàng ở Lào rồi thuê Lô Văn Sao trực tiếp giao tiền cho bên bán và nhận ma túy từ khu vực biên giới Việt - Lào. Hàng cấm sau đó được đưa vào Việt Nam.

Sau 2 chuyến trót lọt, tháng 6/2017, Hùng quyết định đặt mua 20 bánh heroin, 1 kg ma túy đá và hơn 1 kg ma túy tổng hợp với giá 153.000 USD từ bạn hàng người Lào.

Theo chỉ đạo của Hùng, cuối tháng 9/2017, Lô Văn Sao đến khu vực biên giới Việt - Lào thuộc huyện Anh Sơn (Nghệ An) trao tiền và nhận ma túy từ người này rồi về giao cho Hùng. Hùng sau đó điều Phạm Văn Tùng vận chuyển số ma túy này về xuôi bằng xe máy. Hùng lái ôtô đi trước cảnh giới cho Tùng vận chuyển lô hàng.

Khi đến địa phận xã Nam Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An), Hùng và Tùng bị công an bắt giữ cùng tang vật là 20 bánh heroin và hơn 2,1 kg ma túy. Lô Văn Sao cũng bị bắt giữ trong ngày.

Khi tòa tuyên án tử, bị cáo Hùng đại náo hội trường xử án. Ảnh: P.H.

Tại phiên xử hôm nay, 3 bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đại diện Viện KSND đề nghị mức án tử hình với các bị cáo. Nghe bản luận tội và mức án dành cho mình, các bị cáo đều mong HĐXX giảm hình phạt để có cơ hội sống, làm người lương thiện.

HĐXX tuyên Phạm Văn Hùng, Lô Văn Sao mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Phạm Văn Tùng nhận mức án chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khi tòa tuyên án xong, bị cáo Hùng đã xô bàn, làm náo loạn cả công đường. Người nhà các bị cáo cũng đến gần rồi òa khóc. Nhiều người thân của bị cáo ngất xỉu tại chỗ.

