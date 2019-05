Thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”, sinh năm 1963, ở quận Hoàn Kiếm) và đồng phạm trong vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại chợ Long Biên.

Nhóm bị can giữ vai trò đồng phạm với trùm bảo kê Hưng “kính” gồm: Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến “hói”, sinh năm 1970), Lê Thanh Hải (tức Hải “gió”, sinh năm 1963), Nguyễn Mạnh Long (tức Long “cao”, sinh năm 1962), Dương Quốc Vương (tức Vương “lợn”, sinh năm 1968).

Hưng "kính" - người bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: TL

Tháng 8/2018, Công an Hà Nội nhận được đơn tố giác kèm theo vi bằng của một tiểu thương về việc bị Nguyễn Kim Hưng và các nhân viên trong tổ bốc dỡ số 2 chợ Long Biên cưỡng đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 3 đến tháng 9/2018, các bị can Hải, Long và Vương thu của tiểu thương tên Nga hơn 35 triệu đồng. Trong số này chỉ có 7,5 triệu đồng là tiền bốc dỡ hàng hóa. Số còn lại là tiền nhóm của Hưng “kính” bắt tiểu thương phải "làm luật".

Để gây sức ép với chị Nga, Hưng đã chỉ đạo đồng phạm xua đuổi xe, không cho nhân viên cửa hàng bốc dỡ hàng hóa và đặt cá thối cạnh kiốt.

Sau khi cưỡng đoạt hơn 35 triều đồng, nhóm của Tiến chỉ nộp cho Ban quản lý chợ gần 11 triệu đồng.

Còn khoản tiền hơn một tỷ đồng chị Nga khai bị nhóm của Hưng chiếm đoạt từ 2010 đến 2017, các bị can không thừa nhận. Do chỉ có lời khai một phía của bị hại mà không có chứng cứ giao tiền, cơ quan công an đã tách nội dung này để điều tra, xử lý sau.

Hoàng Duyên

