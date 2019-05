Trốn trong tủ, 2 người thoát cơn cuồng sát của kẻ nghiện ở Sài Gòn

Chiều 4/5, người dân hẻm 21 đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân) túm tụm hỗ trợ tang lễ cho bà Lê Thị Điểu (77 tuổi) và hai con gái Nguyễn Thị Ngọc Thuý (56 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi). Ba người phụ nữ bị con trai bà Thuý - Trương Tín (29 tuổi) sát hại.

Còn nguyên vẻ bàng hoàng, bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng (49 tuổi, dì ruột của Tín) nói không thể tin đứa cháu đã gây ra chuyện tày đình với người thân. Bà và cháu gái 13 tuổi thoát cơn cuồng sát của Tín do trốn trong tủ quần áo trên lầu.

Xe cứu thương đưa thi thể 3 nạn nhân về lo hậu sự. Ảnh: Sơn Hoà.

Bà Phụng kể, Tín nghiện hơn 6 năm nay, không nghề nghiệp. Có lần phê ma tuý hắn la hét, chửi bới rồi doạ giết người trong nhà. Anh ta được gia đình đưa đi cai nghiện, mới về hồi đầu năm.

Khuya 2/5, Tín đi chơi về bị mẹ và dì Kiều mắng. Hắn nổi giận quát tháo, tiếp tục đòi giết cả nhà. Thấy bất an, mọi người giấu dao kéo đi. Cha Tín can ngăn nhưng anh ta vẫn lồng lộn quát tháo. Ông đi báo công an.

Ở trên lầu, bà Phụng hoảng sợ kéo cháu gái trốn vào tủ quần áo. "Tôi nghe thằng Tín chửi bới rồi tiếng nó chém mẹ, bà ngoại và dì ruột. Lúc đó tôi sợ lắm, chỉ biết ôm chặt con bé, khấn trời phật mong mọi sự bình an", bà Phụng nói.

Sau khi lùng sục tìm người không thấy, Tín chạy xe máy khỏi nhà. Bà Phụng cùng cháu ra ngoài phát hiện mẹ và hai chị đã tử vong. Ngoài cổng, cha Tín ngồi kêu cứu. Công an đến ngay sau đó.

Lúc đó trời mưa, đêm khuya, nhà Tín ở cuối hẻm vắng vẻ nên hàng xóm không hay biết. Ở cách nhà Tín mấy căn, chị Hà làm nghề cắt tóc cho biết, cả xóm đều biết hắn nghiện ma tuý, hay tụ tập ăn chơi và thường xuyên quậy phá. "Nhiều lần nó phê ma tuý sang nhà hàng xóm chửi, mượn tiền. Nếu không cho, nó doạ giết rồi đập phá. Riết rồi mấy nhà ở khu này đều sợ, luôn đóng kín cửa, không dám để con nít ra đường", chị này kể.

Tín được mẹ rất thương, nuông chiều. Khi công an làm việc với anh ta, bà lên bảo lãnh. "Nó nhiều lần lên cơn cầm dao rượt, đòi chém cha mẹ và người nhà khiến họ tung cửa tháo chạy trong đêm", chị Hà nói.

Cha mẹ Tín làm nghề nấu cơm suất cho các công ty, người nhà tham gia phụ giúp. Tín là con út trong gia đình có ba anh em. Khác Tín, hai người anh rất hiền lành, đã có gia đình riêng.

Tín tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngay trong đêm xảy ra vụ án, Công an quận Bình Tân trích xuất camera và toả đi khắp nơi truy tìm Tín. Đến rạng sáng 3/5, hắn bị bắt tại quận Tân Phú khi đang ở cùng người bạn.

Tín dương tính với ma tuý. Anh ta tỏ ra rất bình thản, thừa nhận hành vi phạm tội do "bị mắng". Tín sẽ được giao cho Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền về hành vi Giết người.

Theo thống kê, TP HCM có khoảng 23.000 người nghiện có hồ sơ quản lý - nhiều nhất nước. Tuy nhiên, trên thực tế số người nghiện cao hơn gấp nhiều lần. Nhiều kẻ chơi ma túy xong gây ra các vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài Trương Tín, hôm 11/3, Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) sau khi chơi hàng đá bị ảo giác, nghĩ gia đình ngăn cấm mình yêu bạn gái ở Long An nên xuống nhà cô này sát hại bà ngoại của cô. Tiếp đó, Nam quay về huyện Hóc Môn giết mẹ ruột, cha và bà nội.

