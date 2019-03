Trộm xe rồi bán không được nên đến công an đầu thú

Ngày 28-3, Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ cho VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Đoàn Văn Minh (26 tuổi), Lương Văn Phúc (25 tuổi, cùng ngụ thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) về tội Trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng Đoàn Văn Minh và Lương Văn Phúc .

Theo kết quả điều tra, do không có tiền tiêu xài nên Minh và Phúc rủ nhau đi trộm. Chiều 28-12-2018, họ chở nhau đến quán cafe ở xã Núi Tô, huyện Tri Tôn. Lợi dụng chủ quán ngủ say, Minh và Phúc đã đột nhập vào quán lấy trộm xe môtô 67F5- 2538 trị giá khoảng 13 triệu đồng rồi tẩu thoát. Đến sáng chủ quán thức dậy phát hiện mất xe nên trình báo công an.

Nhận được tin báo của bị hại, lực lượng Công an đã tiến hành điều tra, xác định Minh và Phúc là tác giả của vụ trộm nên đã bố trí lực lượng truy bắt.

Về phần mình, sau khi trộm được tài sản, Minh và Phúc đem lên khu vực biên giới Campuchia tiêu thụ nhưng không tiêu thụ được. Sau đó cả hai đến cơ quan Công an đầu thú.

Được biết, Minh từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Theo Pháp Luật TP.HCM

