Trộm xe BMW khi đến nhà bạn chơi, trên đường đi bán thì bị tai nạn

Ngày 17/10, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Vũ Đình Thanh (SN 2000, trú huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 12/10, anh Nguyễn Thanh Nam (SN 1990, trú phường Sông Trí, TX. Kỳ Anh) để xe ô tô hiệu BMW 525i mang BKS: 30A-314.10 trước cửa nhà thì bị mất trộm. Anh Nam sau đó trình báo công an để điều tra làm rõ.

Vũ Đình Thanh tại cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, ngày 15/10, cơ quan chức năng xác định đối tượng Vũ Đình Thanh đang đưa ô tô đi tiêu thụ tại huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) là nghi can số 1 khi.

Khám xét túi xách cá nhân của đối tượng mang theo, CA thu giữ 1 còng số 8, 1 bộ đàm cầm tay Hypersia, 1 con dấu tròn tên "Công ty TNHH Gốm trang trí nội thất Sơn Oanh", 1 dấu vuông tên "Tổng giám đốc Nguyễn Huy Hà" ở Quận Ba Đình, Hà Nội.

Ngoài ra, trong cặp Thanh còn có nhiều tài liệu ngành công an như: sổ theo dõi thi hành án hình sự, nhiều tập biên bản lời khai, lệnh bắt bị can tạm giam, biên bản tạm giữ tang vật, giấy phép chứng chỉ hành nghề, biên bản bàn giao tài sản... Tất cả giấy tờ này đều ghi tên Trung uý Vũ Văn Thanh - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội.

Tang vật cơ quan công an thu giữ.

Qua đấu tranh, Thanh khai nhận có quen biết với anh Nam là chủ xe BMW. Nhiều lần đến nhà anh Nam chơi, Thanh được bạn lấy ô tô chở đi. Khi thấy bạn hay để ô tô ngoài đường nên đã nảy sinh ý định trộm.

Ngày 5/10, Thanh đến chơi nhà rồi trộm 1 chìa khoá xe BMW của anh Nam. Thanh sau đó bắt xe về Nam Đinh. Ngày 11/10, Thanh bắt xe vào Hà Tĩnh và lấy trộm xe của anh Nam rồi điều khiển xe về quê để bán nhưng trên đường đi, Thanh gây tai nạn.

Qua xác minh ban đầu, Thanh có 1 tài khoản Facebook mang tên "Lãng quên chiều thu" (Mít Forever) giả danh sinh viên Học viện CSND. Từ năm 2014 -2016 Vũ Đình Thanh được đưa vào Trường giáo dưỡng Ninh Bình; năm 2016, có 1 tiền án về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TX. Kỳ Anh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Đình Thanh với hành vi "Trộm cắp tài sản".

