Trộm ô tô cách nhà chủ 200m trong đêm

Sau 2 ngày, công an TP. Hạ Long, Quảng Ninh đã tìm ra và bắt đối tượng trộm xe ô tô (ảnh CTV)

Tin từ Công an TP. Hạ Long hôm nay (27/4) cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt bắt khẩn cấp đối với Vũ Mạnh Đức (SN 1985, ở xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) và Trần Thế Anh (SN 1994, ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa) để điều tra liên quan đến vụ trộm cắp xe ô tô trên địa bàn thành phố.

Trước đó vào ngày 25/4, trong khi ra lấy chiếc xe ô tô nhãn hiệu Huyndai, BKS 14A – 112.86 (đỗ cách nhà gần 200m), anh Phạm Quang Phúc (ở khu 7, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long) tá hỏa khi thấy chiếc xe đã không cánh mà bay. Ngay lập tức, anh Phúc đã đến công an trình báo vụ việc.

Tiếp nhận thông tin, công an TP. Hạ Long đã vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định 2 đối tượng liên quan vụ trộm cắp ô tô là Vũ Mạnh Đức và Trần Thế Anh.

Rạng sáng ngày 27/4, lực lượng công an phối hợp Công an huyện Thuỷ Nguyên, TP.Hải Phòng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Mạnh Đức về hành vi trộm cắp tài sản, sau đó bắt tiếp Trần Thế Anh về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật vụ án.

Tại cơ quan công an, bước đầu Đức khai nhận do quá túng quẫn, không có tiền trả nợ nên khi thấy anh Phúc đỗ xe sơ hở đã trộm cắp chiếc xe.

Hiện Công an TP.Hạ Long đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo An Nhiên

Dân Trí

