Trinh sát quật ngã 2 tên cướp 2,2 tỷ khi chuẩn bị lên tàu lẩn trốn

Sáng 8/2 (mùng 4 Tết), Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an, cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị khác thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP.HCM Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ Trần Tuấn Anh (26 tuổi, quê Tiền Giang; ngụ phường 13, quận Gò Vấp) và Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê quán Nam Định) để điều tra về hành vi Cướp tài sản và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hoàng Nam ngất tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đức Mừng.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, ngay sau khi xảy ra vụ cướp táo tợn tại Trạm thu phí cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (tọa lạc xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai), Thủ tướng và lãnh đạo Bộ Công an đã yêu cầu, đề nghị Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai phải nhanh chóng vào cuộc, truy tìm thủ phạm gây án để ổn định tình hình dư luận trên địa bàn.

Được sự phân công của đại tá Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, đại tá Lê Ngọc Phương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cùng đồng đội đã phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị khác thuộc Bộ Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân viên thủ quỹ, kế toán của Trạm thu phí cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để xác định đối tượng nghi vấn. Tuy nhiên, thông tin về hai đối tượng gây án rất mịt mờ. Bởi lẽ, cả hai đối tượng chuẩn bị rất kỹ về quá trình gây án. Cụ thể, chúng đeo găng tay, bịt mặt, chuẩn bị súng, dao và đột nhập từ tường rào phía sau của trạm thu phí vào khống chế các nạn nhân cướp tài sản.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và tài liệu chứng cứ khác thu thập được, các điều tra viên dày kinh nghiệm của Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Đồng Nai đã loại trừ các đối tượng cộm cán trên địa bàn; mà tập trung vào các đối tượng có quen biết và từng làm việc tại trạm thu phí.

Qua rà soát các nhân viên “biến chất” của trạm thu phí, Cục cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Đồng Nai đặc biệt chú ý đến Tuấn Anh và Hoàng Nam. Cả hai từng là nhân viên phân luồng xe ra vào trạm thu phí. Bọn chúng nghiện cờ bạc và ăn chơi lêu lỏng, lười làm việc. Riêng Nam từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Do vậy, chúng đã phải nhận quyết định buộc thôi việc cách đây vài tháng.

Từ đây, các mũi trinh sát tập trung truy lùng thủ phạm tại TP.HCM và Bà Rịa -Vũng Tàu (nơi mẹ ruột Nam đang sinh sống). Tuy nhiên, Nam đã không về ăn Tết cùng gia đình, còn Tuấn Anh cũng không về địa điểm cư trú.

Đại tá Lê Ngọc Phương cùng đồng đội lấy lời khai đối tượng. Ảnh: Đức Mừng.

Ngay sau đó, đại tá Lê Ngọc Phương tiếp tục cùng đồng đội và các đơn vị phối hợp họp khẩn để phân tích, nhận định hướng điều tra. Khi đó, các điều tra viên tiếp tục đưa ra giả thuyết điều tra rằng, cả hai đối tượng sẽ đón xe khách hoặc tàu để đến nơi khác lẩn trốn một thời gian, rồi mới quay lại TP.HCM.

Đại tá Lê Ngọc Phương đã phân công nhiều mũi trinh sát tổ chức đón lõng hai đối tượng tại Bến xe Miền Đông và ga Sài Gòn. Tại hai địa điểm trên, trinh sát đã bí mật kiểm tra nhiều xe khách và các địa điểm trong bến, ga nhưng vẫn chưa phát hiện được tung tích đối tượng. Tuy khó khăn nhưng các anh vẫn kiên trì đeo bám.

Khoảng 23h đêm 7/2, trinh sát đã phát hiện hai đối tượng nghi vấn có đặc điểm bề ngoài giống Nam và Tuấn Anh xuất hiện tại khu vực ga Sài Gòn. Tuy nhiên, phương án vây bắt chúng cũng phải đảm bảo tính bất ngờ để đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt và các hành khách ở ga Sài Gòn. Khi cả hai chuẩn bị vào mua vé cũng là thời điểm thuận lợi nhất để Công an tóm gọn chúng.

Đúng như kế hoạch, chúng chuẩn bị vào ga mua vé thì bị các trinh sát bất ngờ quật ngã khống chế. Quá trình bắt giữ hai đối tượng, một trinh sát đã bị xây xát ở tay. Qua khám xét trên người đối tượng, Công an thu giữ hơn 100 triệu đồng và 10 miếng kim loại màu vàng.

Tại cơ quan Công an, cả hai bước đầu khai nhận đã thực hiện vụ cướp tài sản như trên. Do đam mê cờ bạc và ăn chơi lêu lỏng, cả hai phải bỏ việc làm tại trạm thu phí. Gần Tết, chúng túng tiền tiêu xài nên lập kế hoạch cướp tài sản. Cả hai đã vào mạng xã hội mua một khẩu súng với giá 6 triệu đồng gây án. Sau đó, chúng chuẩn bị găng tay, bịt mặt, súng và dao đột nhập vào trạm thu phí cướp tài sản.

Với số tài sản hơn 2,2 tỷ đồng chiếm đoạt được, cả hai mua 10 lượng vàng SJC, số tiền còn lại để tiêu xài trong quá trình lẩn trốn.

