Trinh sát kể chuyện giải cứu cháu gái 14 tuổi bị rủ bỏ nhà đi chơi

Cháu T và đối tượng Nguyễn Ngọc Khoát trước khi di lí về Công an huyện Đô Lương (ảnh do cơ quan công an cung cấp).

Hành trình hơn 1.300 km cứu bé gái

Thiếu tá Lê Công Long, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Đô Lương) nhớ lại, trưa 19/3, bà Đ.T.X đến Công an huyện trình báo con gái bà là cháu N.T.T (14 tuổi, đang học THCS ở Đô Lương) bị mất tích từ ngày 18/3. Gia đình đã tìm khắp nơi nhưng không thấy. Tìm hiểu về những mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan công an phát hiện những dấu hiệu bất thường của một thanh niên ngoại tỉnh đang làm thuê công việc dựng rạp đám cưới và thường qua lại gia đình bà X. Thanh niên đó là Nguyễn Ngọc Khoát (21 tuổi, trú tại huyện Lâm Thao, Phú Thọ).

Lần theo những di biến của Khoát, cơ quan công an phát hiện Khoát và cháu T đã từng đi vào một cửa hàng bán điện thoại tại xã Hiến Sơn (huyện Đô Lương). Vì vậy, Khoát được xem là đối tượng nghi vấn số một liên quan đến sự mất tích của cháu T.

Một tổ công tác Công an huyện Đô Lương về huyện Lâm Thao để xác minh về thân nhân đối tượng này. Theo đó, Khoát đã ly hôn vợ và có những mối quan hệ rất phức tạp, gia đình cũng không nắm được lịch trình của đối tượng này. Tiếp tục xác minh, Công an huyện Đô Lương có được thông tin, Khoát đã dẫn cháu T vào sinh sống tại xã Thuận Hạnh (huyện Đắk Song, Đắk Nông).

Ngày 10/4, một tổ công tác của Công an huyện Đô Lương do Thiếu tá Đào Văn Sáng - Đội phó Đội Cảnh sát hình sự chỉ huy, đã lên đường. Các trinh sát tự lái xe trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh "xuyên" mùa dịch COVID-19 quanh co trong mưa mù.

"Ngày đi, đêm tối, chúng tôi ngả ghế ngủ luôn trên ô tô. Vì đi trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội nên hiếm hoi lắm chúng tôi mới gặp một quán nhỏ bên đường. Khi đó, tổ công tác cũng chỉ tranh thủ mua một hộp cơm mang lên xe ăn. Những hôm không gặp hàng quán, chúng tôi đành phải đun nước pha mì tôm hoặc ăn lương khô dọc đường", Thiếu tá Đào Văn Sáng kể.

Sau hơn 2 ngày rong ruổi trên những cung đường quanh co, khoảng 4h ngày 12/4, tổ công tác tiếp cận được địa bàn xã Thuận Hạnh. Theo công an địa phương, địa bàn xã Thuận Hạnh khá rộng, dân cư ở thưa thớt, đa số nhà dân ở cách nhau từ 1,5-2km. Ngay giờ làm việc đầu tiên, tổ công tác phối hợp Ban công an xã rà soát để tìm Khoát và cháu T. Tuy nhiên, khi tiến hành rà soát sổ theo dõi tạm trú của những người ngoại tỉnh đến sinh sống và làm việc tại địa phương, Công an xã Thuận Hạnh không phát hiện được những thông tin khả nghi liên quan đến hai người này.

Cả mẹ và con đều ân hận

Hình ảnh cháu T (mặc đồng phục học sinh) đi cùng Khoát đến cửa hàng điện thoại (ảnh trích xuất từ camera an ninh).

Dù được công an địa phương hỗ trợ tích cực nhưng cũng phải một ngày sau, tổ công tác mới phát hiện được nơi trú ngụ của Khoát và cháu T tại căn chòi bằng gỗ trong vườn rộng 3ha của một người dân địa phương tên Hùng. Khi tổ công tác tiếp cận ông Hùng, người này cho biết: "Thời điểm Khoát dẫn cháu T đến xin làm thuê và ở trọ, tôi đã ngại vì thấy cháu gái còn nhỏ tuổi. Tôi hỏi Khoát về mối quan hệ giữa hai người thì đối tương nói cháu T là vợ mới cưới. Tôi hỏi giấy đăng kí kết hôn, Khoát nói quên không mang theo. Thấy họ nói vậy, tôi cũng không hỏi nữa và chỉ thuê riêng Khoát làm cỏ tiêu, tiền công 180.000 đồng/ngày".

Khoảng 5h ngày 13/4, tổ công tác tiếp cận căn chòi mà Khoát đang ở. Lúc này, Khoát đang đun nước pha mì tôm ăn sáng để đi làm. Khi biết công an tìm đến, Khoát rất hoảng sợ và tỏ ra ân hận. Sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tổ công tác đã đọc lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Khoát và di lí đối tượng này về Công an huyện Đô Lương. Cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng Khoát về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" theo quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự 2015.

Tại cơ quan công an, Khoát khai dẫn cháu T bỏ trốn là bởi "hai đứa yêu nhau nhưng sợ gia đình ngăn cấm". Khi đó, do không có tiền làm lộ phí, Khoát đã bán chiếc điện thoại của mình với giá 3 triệu đồng, rồi cùng cháu T bắt xe vào Đắk Nông.

Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, bà X chưa hết cảm giác mừng vui vì "công an đã lặn lội đường xa, giải cứu cho con gái đang tuổi ăn, tuổi học" an toàn trở về nhà. Nhưng bà X cũng ngậm ngùi cảnh đơn chiếc của mình bởi chồng mất sớm. Bà có hai người con, cháu T là con gái đầu và có học lực khá nhưng sau khi quen biết Khoát thì sức học đi xuống.

Vui vì con được cứu thoát khỏi cạm bẫy, bà X vẫn không khỏi chạnh lòng khi biết mình không đủ tỉnh táo để ngăn chặn việc con bị người xấu rủ rê, dụ dỗ. Còn cháu T mắt đỏ hoe ngậm ngùi: "Giờ cháu không nghe, không trốn đi nữa. Cháu lo học và nghe lời mẹ thôi".

Ông Đặng Thành Long - Chủ tịch UBND xã Thượng Sơn cho biết: "Gia đình bà X thuộc hộ nghèo của xã. Khi biết bà lên Công an huyện Đô Lương đón con gái về, chính quyền địa phương và đại diện các tổ chức, đoàn thể đến thăm hỏi, động viên cháu T. Cháu T hứa sẽ cố gắng học tập tốt và không bao giờ nghe lời dụ dỗ của người lạ nữa".

