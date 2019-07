Triệt phá đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả cực lớn

Trao đổi với phóng viên sáng 20-7, một lãnh đạo VKSND Đắk Nông xác nhận đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả.

Tiền giả được quảng cáo bán trên mạng xã hội

Theo thông tin ban đầu, ngày 20-12-2018, Công an huyện Đắk G’long nhận được tin báo của người dân về trường hợp 1 thanh niên dùng 1 triệu đồng (2 tờ) tiền giả để mua hàng đặt qua mạng. Qua xác minh, công an bắt khẩn cấp Ngô Nguyễn Trung Hiếu (SN 1999, ngụ xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long) và chuyển lên Công an tỉnh Đắk Nông để điều tra theo thẩm quyền.

Tại công an, Hiếu khai nhận được Phạm Hữu Chí (SN 1999, ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) nhờ cất 3 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Sau đó, Hiếu dùng tiền trên mua hàng thì bị phát hiện.

Mở rộng điều tra, công an xác định được Chí thường xuyên mua tiền giả của Nguyễn Đức Huy (SN 1988, ngụ quận 10, TP Hồ Chí Minh) để mang đi mua ma túy và tiêu xài. Ngày 13-12-2018, Chí rủ Mạch Xuân Thái (SN 1990) và Nguyễn Ngọc Quang Đăng (SN 1995, cùng ngụ quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) mua 14 triệu đồng tiền giả của Huy rồi mang về Đắk Nông tiêu thụ. Sau đó, hai nghi can dùng tiền giả mua hàng thì bị người dân phát hiện báo công an.

Ngày 24-4-2019, khám xét khẩn cấp nơi ở của Huy, cơ quan công an thu giữ các dụng cụ để sản xuất tiền giả cùng 71 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Tại cơ quan công an, Huy khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng 10-2018 đến tháng 5-2019, đã làm được hơn 1,5 tỉ đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Số tiền giả này Huy đã bán cho các đối tượng trên và một số đối tượng khác. Trong đó, Nguyễn Thị Ngọc (SN 1994, ngụ tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Trọng Nhân với tỉ lệ 1 triệu đồng tiền thật mua được 3-4 triệu tiền giả.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả.

Theo Người lao động

