Triệt phá đường dây mua bán 26 phụ nữ đưa sang Malaysia vào “động quỷ”

Chiều 8/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ 3 đối tượng trong đường dây buôn bán người qua Maysia gồm: Nguyễn Thanh Nhàn (37 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Tân Biên, Tây Ninh), Nguyễn Thị Mười (43 tuổi, ngụ xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, Tây Ninh) và Lương Thị Huệ (36 tuổi, tạm trú xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) để mở rộng điều tra về hành vi mua bán phụ nữ.

Sau nhiều tháng đeo bám, lúc 9 giờ ngày 7/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an huyện Trảng Bàng, huyện Tân Biên, huyện Châu Thành và Công an TP Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp 3 đối tượng trên. Lực lượng Công an kịp thời giải cứu 3 phụ nữ gồm: B.T.N.L; Đ.T.M.L; N.T.A.N (cùng ngụ Tây Ninh). Cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm: 3 vé máy bay, 4 hộ chiếu, 1.300 Ringgit, 13 triệu đồng và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Đối tượng Nhàn

Đồng bọn của Nhàn

Qua đấu tranh, các đối tượng bước đầu khai nhận: Năm 2014, Nhàn qua Malaysia làm thuê. Tại đây, Nhàn sống như vợ chồng với người đàn ông tên Lai (bản địa). Trong thời gian ở Malaysia, Nhàn phát hiện tại quán ăn gần nơi làm việc có nhiều phụ nữ Trung Quốc phục vụ khách bán dâm có nhiều tiền nên bàn bạc với Lai xin vào làm để đưa phụ nữ Việt Nam sang bán dâm.

Năm 2015, Nhàn chuyển đến quán làm quản lý và đồng thời tìm, tuyển chọn những phụ nữ Việt Nam có nhu cầu đi làm ăn xa dụ dỗ họ đưa sang Malaysia làm nhà hàng, hưởng lương cao mà chi phí làm thủ tục sẽ được Nhàn lo hết.

Thực chất khi họ đến Malaysia, Nhàn đưa các phụ nữ này đến quán cơm để tiếp khách và hoạt động mại dâm. Giá cho một lần bán dâm 100 ringgit (tương đương khoảng 500.000 đồng). Trong đó, chủ quán cơm lấy 20 ringgit tiền phòng, Nhàn lấy 20 ringgit. Điều đáng nói, còn lại 60 ringrit Nhàn cũng giữ luôn để cuối tháng trừ vào tiền ăn, phòng trọ, điện, nước, tiền giai hạn visa và tiền nợ chi phí làm thủ tục xuất cảnh 13 triệu đồng.

Ngoài ra, các giấy tờ tùy thân của nạn nhân cũng bị vợ chồng Nhàn giữ. Vào khoảng 4 giờ mỗi ngày, Lai sẽ đưa các phụ nữ đến phục vụ quán đến 23 giờ thì chở họ trở về phòng trọ. Nếu phụ nữ nào không chịu làm thì đối tượng điện thoại cho gia đình gửi tiền sang trả cho Nhàn thì mới được trở về.

Để công việc làm ăn phi pháp của mình rộng mở, Nhàn mốc nối Huệ và Mười tìm phụ nữ có cuộc sống khó khăn mong có việc làm nơi xa có thu nhập cao giới thiệu cho Nhàn. Theo đó, Nhàn sẽ trả công từ 2 đến 3 triệu đồng/người. Khi tìm được phụ nữ, Nhàn làm các thủ tục và thuê xe ô tô chở đến sân bay sang Malaysia đưa vào động bán dâm. Tính đến ngày bị bắt, đường dây của Nhàn đã đưa 26 phụ nữ Tây Ninh sang Malaysia.

Theo CAND Online