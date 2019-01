Tranh cãi số tiền 300.000 đồng, cháu đâm chết chú họ

Ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Trần Quốc Huy (18 tuổi, ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo kết quả điều tra, giữa Huy với chú họ Trần Trọng Hữu (32 tuổi, cùng trú tại địa phương) có mâu thuẫn với nhau. Ngày 12/1, Hữu hay tin Huy đi làm từ Long An về nên qua nhà kiếm nhưng không gặp.

Tối hôm đó, Huy về nhà nghe ông nội nói rằng, Hữu nhờ nhắn qua nhà nói chuyện.

Huy tại cơ quan điều tra.

Huy qua nhà Hữu nhưng không gặp, nhưng khi quay về thì gặp Hữu ở đầu hẻm. Hữu đòi cháu số tiền 300.000 đồng nhưng Huy cho rằng đã trả. Hai chú cháu tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Huy dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến Hữu ngã gục tại chỗ.

Hiện trường vụ án mạng.

Sau khi gây án, Huy ném bỏ con dao trên đường lẩn trốn. Còn Hữu được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tổ chức điều tra, xác minh và vận động Huy ra đầu thú. 9h sáng 13/1, Huy đến Công an huyện Châu Thành đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

