Trần tình của cụ bà bán vé số hô hoán 'bắt cóc trẻ em' khiến người cha bị đâm chết

Liên quan đến vụ án mạng người đàn ông 28 tuổi thiệt mạng khi bị hiểu lầm là kẻ bắt cóc lúc chơi đùa với con trai 4 tuổi ở khu vực công viên, cụ bà Dương Thị Gắt (86 tuổi) lộ rõ sự lo lắng và trách mình gián tiếp gây ra vụ án đau lòng khiến người cha trẻ ra đi tức tưởi.

Trao đổi với PV Dân Trí, bà Gắt kể lại: “Thấy thằng bé bị người đàn ông (sau đó được xác định là anh Lê Hoài Bảo, 30 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang là ba cháu bé -PV) nắm tay lôi kéo lên xe, trong khi nó không chịu, cứ dùng dằng bỏ chạy, cùng với việc thường nghe nhiều về chuyện bắt cóc con nít, tôi mới kêu lên rằng chú làm gì vậy, bỏ nó ra, bắt cóc con nít hả…”.

Theo cụ Gắt thì bà chỉ nói thế thôi nhưng không biết vì đâu mà nhiều thanh niên sau đó xuất hiện, đánh dã man anh Bảo và gây ra cái chết hết sức đau lòng.

“Dù cho lời nói lúc đó của tôi với mục đích tốt đi nữa thì tôi cũng chính là người gián tiếp gây ra cái chết cho người cha tội nghiệp này. Tôi rất ân hận”, cụ Gắt nghẹn ngào chia sẻ.

Được biết cụ Gắt có bệnh lãng tai, người không bình thường, hiện cụ Gắt đang sống tại một căn nhà tình thương sập xệ, chật chội dưới chân cầu vượt thị trấn Hậu Nghĩa (thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Hoàn cảnh của cụ Gắt rất đáng thương khi hàng ngày cụ già gần 90 tuổi này phải dắt 2 đứa cháu ngoại và cháu cố đi khắp thị trấn bán vé số. Hơn nữa, người cháu ngoại tên Liên hiện đanng bị tâm thần và liên tục bị kẻ xấu xâm hại, cô có 1 đứa con nhỏ 2 tuổi và hiện đang tiếp tục mang thai

Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, nhiều người hàng xóm bức xúc đã kéo đến trách móc, đay nghiến… cho rằng vì bà Gắt mà gây ra vụ án mạng đau lòng khiến người chết, nhiều kẻ vào tù.

Việc tri hô nhầm lẫn không đủ căn cứ xử lý hình sự

Trao đổi với phóng viên Trí thức trẻ luật sư Võ Thị Anh Loan (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng, hành vi của bà lão tri hô dẫn đến vụ án mạng nói trên chưa đủ yếu tố để xử lý hình sự. Bởi theo báo chí đưa tin, bà lão đã 86 tuổi và thấy đứa bé khóc nên nghĩ rằng có hành vi bắt cóc, việc nhầm lẫn này chưa đủ yếu tố xử lý về mặt hình sự. Đồng thời người khống chế và hành hung là nhóm nam thanh niên hoàn toàn đủ nhận thức và hiểu biết để xử lý vấn đề.

"Nguyên nhân chính xảy ra vụ việc không phải từ bà lão mà từ phía nhóm thanh niên. Trong trường hợp đó nhóm nam thanh niên hoàn toàn chủ động xử lý, đồng thời trụ sở cơ quan công an cũng cách đó không xa và việc hành hung, đâm nạn nhân là hành vi không thể chấp nhận được", luật sư Loan phân tích.

Thể hiện quan điểm của mình, luật sư Loan cho rằng vụ án mạng đau lòng này là hồi chuông cảnh báo cho tình trạng tràn lan những tin đồn thất thiệt thiếu căn cứ xảy ra trong thời gian gần đây, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội. Cần phải lưu ý, chắt lọc tiếp nhận các thông tin chính xác xung quanh cuộc sống và đặc biệt từ các phương tiện truyền thông; cần cẩn trọng hơn trong việc lan truyền, chia sẽ các thông tin chưa được kiểm chứng chính xác tránh gây ra hoang mang dư luận.

Ngày 22/2, Công an huyện Đức Hòa cho biết vừa bàn giao Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ TT. Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa) cho Công an tỉnh Long An để điều tra về hành vi "Giết người".

Điền khai nhận do trong người có hơi men nên không làm chủ được bản thân. Sau khi nghe tiếng hô hoán "bắt cóc trẻ em, bắt cóc trẻ em" của người phụ nữ nên anh ta chạy ra can thiệp và đâm chết anh Lê Hoài Bảo (28 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang).

Trước đó, Điền cùng nhóm bạn đi nhậu tại khu vực gần công viên ở TT. Hậu Nghĩa. Sau cuộc nhậu, Điền đi dạo quanh công viên thì nghe tiếng hô hoán, sau đó gây ra vụ án mạng trên.