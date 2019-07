Trăm cảnh sát vây trên núi tìm người đàn ông nghi giết vợ

Trung tá Trần Anh Tuấn - Trưởng Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) - cho biết đơn vị đang tung quân truy bắt người đàn ông nghi giết vợ.

Tối 22/7, Bùi Văn Tiến (40 tuổi, ở xã Lạc Thịnh) xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Phạm Thị Hảo (36 tuổi) tại nhà riêng ở thôn Nhòn.

Sau đó, Tiến bị nghi sát hại vợ rồi rời nhà đi lên ngọn núi cách hiện trường khoảng 6 km.

Nhận tin báo, Công an huyện Yên Thủy huy động hơn 100 cảnh sát cùng lực lượng chức năng xã vây ráp khu vực Tiến đang ẩn náu.

"Công an đã xác định được nơi nghi can lẩn trốn trên núi và tổ chức lực lượng vây bắt", trung tá Tuấn nói với Zing. Theo cảnh sát, nghi can sinh năm 1979 chưa có tiền án, tiền sự.

Nguyên nhân án mạng đang được điều tra.

Theo Trí thức trực tuyến

