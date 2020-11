Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ chú rể xâm hại cháu

Ngày 10/11, chị Nguyễn Thị Linh (quê Ninh Bình) cho biết đã nhận được thông báo về việc TAND quận Cầu Giấy ra quyết định trả hồ sơ vụ án "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi" cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung một số tình tiết liên quan.

Sau khi có quyết định trả hồ sơ điều tra lại, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã có thông báo mời hai mẹ con chị lên hợp tác điều tra. Tuy nhiên, do thời điểm này con gái chị đang thi giữa kỳ (hiện cháu đang học lớp 9) nên chưa thể làm việc được. "Vì điều kiện xa xôi, mỗi lần đến cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy làm việc, hai mẹ con tôi vừa phải nghỉ học, nghỉ làm nên khá vất vả, bất tiện", chị Linh chia sẻ.

Như GiadinhNet thông tin, ngày 13/1/2020, giữa chị Linh và cháu Nguyễn Thị Nga (con gái chị Linh) xảy ra những mâu thuẫn nhỏ. Khi đó, chị Linh có quát mắng con gái khiến cháu giận dỗi, bỏ nhà lên Hà Nội gặp dì. Khi lên tới nơi, cháu Nga đã gọi điện cho Nguyễn Hồng Vân (chồng của dì) nhờ ra đường Trần Quốc Vượng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để đón về nhà. Tuy nhiên, khi gặp cháu Nga, Vân nói dì không có nhà nên chở cháu Nga vào một nhà nghỉ trên phố Nguyễn Chánh để ở. Tại đây, Vân đã dùng vũ lực để thực hiện hành vi đồi bại với cháu.



Cũng theo lời kể của người mẹ, mỗi lần cháu Nga kêu cứu thì Vân lấy tay bịt mồm rồi nói nếu cháu la lên thì lễ tân biết được. Thậm chí, nếu Nga không ngoan ngoãn vâng lên sẽ bị Vân đưa những hình ảnh nhạy cảm lên mạng nên cháu rất sợ và không dám phản kháng. Trong quá trình bị giữ tại khách sạn, đối tượng Vân đã 4 lần thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với cháu. Trước khi cho cháu Nga về quê, Vân dặn không được nói cho ai biết, nếu không cả hai sẽ chết.

Sau khi về tới quê, cháu Nga đã kể lại toàn bộ sự việc bị chú rể hiếp dâm cho mẹ biết. Phẫn nộ trước sự việc con gái bị xâm hại, chị cùng người thân tức tốc lên Hà Nội để gặp người em rể đồi bại. Tuy nhiên, đối tượng này quanh co, chối bỏ hành vi của mình. Bức xúc, chị đã đưa con gái đến Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) tố cáo hành vi của Nguyễn Hồng Vân.

Từ khi sự việc xảy ra đến nay, cháu Nga luôn trong tình trạng hoảng loạn, bất ổn tâm lý và nhiều lần đòi tự vẫn (ảnh minh họa)

Vào cuộc xác minh, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Vân (SN 1989, em rể chị Linh) để điều tra về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi" theo khoản 2 (Điều 145, BLHS 2015).

Tuy nhiên, chị Linh không đồng ý và cho rằng, việc cơ quan điều tra khởi tố Vân về tội danh này là không chính xác. Bởi lẽ, Vân đã khống chế, dùng vũ lực quan hệ tình dục chứ không hề có sự đồng thuận của cháu. Không đồng tình với kết luận này của cơ quan điều tra, gia đình đã làm đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng. "Tôi hy vọng quá trình điều tra bổ sung, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy sẽ làm rõ hành vi của đối tượng gây án để xử lý nghiêm minh trước pháp luật", chị Linh nói.

Cũng theo lời người mẹ, sau khi bị Nguyễn Hồng Vân xâm hại, cháu Nga đã nhiều lần tìm cách tự tử nhưng được mẹ phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Lo lắng cho sức khỏe của con gái, chị Linh chỉ mong cơ quan công an làm đúng bản chất vụ án này. Có như vậy mẹ con chị mới an tâm và bớt lo lắng.

"Thực sự tôi rất lo lắng cho sức khỏe của con nên thời gian qua tôi luôn phải bên cạnh cháu, tránh cho tiếp xúc người người lạ. Tôi luôn phải dõi mắt theo cháu nhằm tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra", người mẹ lo lắng.

