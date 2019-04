TP.HCM: Tìm nạn nhân trong các vụ cướp giật tài sản tại Q.Thủ Đức

Thông tin từ Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án cướp giật tài sản xảy ra vào ngày 23/02/2019 tại đường số 23, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức do đối tượng Phan Thạch Phát và Nguyễn Duy Bờm thực hiện.

Theo đó, qua điều tra, các đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện 02 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn phường này.

Đường Hiệp Bình nơi xảy ra sự việc

Cụ thể, khoảng 13h đến 15h ngày 07/02/2019, tại trước địa chỉ số 146 đường Hiệp Bình, đối tượng Bờm và Phát điều khiển xe mô tô hiệu Honda Wave màu trắng (biển số 78C1-437.51) cướp giật điện thoại di động của một phụ nữ nhưng không lấy được tài sản.

Cũng với thủ đoạn tương tự, khoảng 13h đến 15h ngày 15/02/2019, Bờm và Phát tiếp tục gây án cướp điện thoại của một phụ nữ tại số 12 đường Tam Bình.

Phòng Tham mưu Công an TP.HCM thông báo, ai là bị hại trong các vụ cướp giật tài sản trên liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (địa chỉ số 268 đường Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) gặp đồng chí Lã Tuấn Anh Bình qua số điện thoại 0989.246.508 để phối hợp giải quyết.

Lê Nguyễn

