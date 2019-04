TP.HCM: Nghi án bé gái 7 tuổi qua nhà hàng xóm xin mật khẩu wifi bị chủ nhà xâm hại

Gõ cửa tìm công lý cho con

Giữa cái nắng trưa oi ả của Sài Gòn, vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Minh (40 tuổi) và chị Mai Ngọc Huyền (ngụ huyện Hóc Môn) trên chiếc xe máy, vượt đoạn đường gần 30 km lên trung tâm thành phố nhờ luật sư đòi lại công lý cho con gái không may bị hàng xóm xâm hại.

Giọt nước mắt đớn đau của người mẹ.

Theo lời kể của chị Huyền, gia đình chị có hai người con, đứa con gái lớn năm nay 11 tuổi và bé D - con gái nhỏ vừa tròn 9 tuổi. “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mấy năm trước, hai vợ chồng tôi thuê một mảnh đất nhỏ để trồng rau, cất một cái chòi và hai đứa con cũng về đó ở cùng với ba mẹ. Từ sáng sớm hai vợ chồng đã ra vườn rau, chiều ăn cơm, giặt giũ qua loa rồi tiếp tục công việc. Hai chị em D tự chăm lấy nhau. Đó cũng là lí do bi kịch ập đến với gia đình”, nói đến đây chị Huyền òa khóc.

Nói trong nước mắt, chị Huyền cho biết sự việc chỉ vỡ lở khi cách đây khoảng 5 ngày, trong lúc tắm và vệ sinh cho bé, chị vô tình phát hiện vùng kín của bé có dấu hiệu bất thường. Sau đó D kể cho mẹ nghe là đã bị tên Trung (khoảng 40 tuổi - hàng xóm trước đây của gia đình chị) xâm hại. Quá sốc, chị Huyền chỉ kịp thét lên gọi ba bé D: “Anh ơi, con bị xâm hại rồi” rồi ngất lịm.

Mảnh đất gia đình thuê để canh tác rau và căn nhà nhỏ gia đình sinh sống (thời điểm bé D bị xâm hại).

Bé D kể với mẹ vào khoảng 10/2017 (lúc này bé 7 tuổi), trong lúc cầm điện thoại di động qua nhà người hàng xóm tên Trung xin mật khẩu wifi để truy cập mạng, người này đã vẫy tay kêu bé lên gác và giở trò đồi bại. "Con bé kể gã ấy cởi quần áo của nó rồi xâm hại. Lúc này vợ gã dưới nhà gọi nên mới buông nó ra. Vợ của gã không biết D đang ở trên gác. Trước đó có một lần gã cũng kêu con bé vào nhà và sờ bên ngoài, nhưng thấy tôi kêu nên chạy về nhà", chị Huyền đau đớn nói.

Theo lời cô bé 9 tuổi, vì sợ mẹ la và cũng vì mắc cỡ nên em đã không dám kể với ai. Trong một lần tâm sự với bé N- bạn học của D, bé mới biết N cũng bị người đàn ông kia sờ soạng nhưng mức độ nhẹ hơn.

Theo đó, sự việc của N. xảy ra cùng thời điểm D bị xâm hại. Trong một lần mẹ N bảo mang gạo qua nhà ông Trung trả, ông này đã có hành vi không đứng đắn với bé N. "Bữa đó, tôi nhờ con bé mang gạo qua nhà ông Trung trả. Lão đã sờ soạng khắp phần dưới của N. Con bé sợ quá nên bỏ chạy", mẹ bé N. cho hay.

Nghe chuyện của con gái và bé N, không ít lần chị Huyền ôm ngực vì đau đớn. Sự việc xảy ra cách đây đã hơn 1 năm gia đình mới phát giác, dù đã theo lời công an, mang bé D đi giám định nhưng bản thân chị Huyền cũng hiểu, chứng cứ để tố giác tên hàng xóm đồi bại là vô cùng mong manh.

Ánh mắt vô hồn

Dưới ánh nắng hiu hắt còn sót lại của buổi chiều tại xóm nghèo hình ảnh cô bé mới 9 tuổi với cặp mắt vô hồn cứ nhìn mãi ra xa xăm khiến nhiều người không khỏi nhói lòng. Chị Huyền kể một năm nay, bé D sút cân thấy rõ, không giao tiếp với người lạ và luôn có vẻ rất sợ sệt khi gặp những người đàn ông. Nhiều lần cô giáo gọi lên để trình bày với gia đình về biểu hiện lạ của cháu, tuy nhiên, vì món nợ gần 100 triệu đồng với ngân hàng nên hai vợ chồng chị cũng không có nhiều thời gian hỏi han đến con ngoài việc đưa con đi bác sĩ để khám vì cứ nghĩ con bị bệnh.

Mở điện thoại khoe hình con gái, bất chợt chị Huyền nghèn nghẹn: “Dù đã nhiều lần đi chạy chữa nhiều nơi nhưng không thuốc men, phương pháp điều trị nào có thể trả lại hình ảnh đứa con gái út ngoan ngoãn, lễ phép, thông minh của tôi. Giờ thì tôi đã hiểu trong một năm qua, đứa con gái mới 9 tuổi của tôi đã phải chịu đựng những gì ”.

Hiện tại, gia đình chị Huyền và gia đình của bé N cũng đã làm đơn tố cáo gửi đến công an xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Liên lạc với công an xã, đại diện công an cho biết nơi đây đã tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình chị Huyền, đã triệu tập người bị tố cáo lên lấy lời khai và hiện tại hồ sơ đã chuyển về công an huyện.

Bên cạnh đó, chị Huyền cũng tìm đến Hội bảo vệ quyền trẻ em TPHCM nhờ giúp đỡ. Chỉ mong sao, công lý được trả lại cho những đứa trẻ thơ vô tội, những tên “yêu râu xanh” phải chịu trách nhiệm trước hành vi đồi bại của mình.

Trao đổi về vụ việc, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng chi hội Luật sư - hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM xác nhận đã tiếp nhận đơn kêu cứu của gia đình và đang tiến hành xác minh vụ việc. “Nếu xác nhận có trường hợp này, chúng tôi sẽ mời hai bên lên đối chất và sẽ tiến hành các bước tiếp theo. Nếu sự việc đúng theo lời kể của bé D, người đàn ông hoàn toàn có thể bị khép vào tội Dâm ô với trẻ em theo điểm b, Khoản 2, điều 146 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, có khung hình phạt cao nhất là 7 năm tù”, luật sư Nữ nói.

*Tên nhân vật trong bài đã thay đổi

Theo Huy Vân/Khampha

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật