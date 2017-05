TP HCM: Tên trộm cầm dao lục tung nhà gia chủ

Trích xuất từ camera cho thấy vụ việc xảy ra khoảng 7 giờ 45 ngày 9-5 tại một căn nhà ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Chưa hết bàng hoàng, anh C. (người thân chủ căn nhà) kể thời điểm trên tất cả mọi người trong căn nhà đều đi làm, các em nhỏ đi học. Khi trở về, mọi người tá hỏa khi phát hiện căn nhà có dấu hiệu bị kẻ gian đột nhập. Vào phòng ngủ kiểm tra, chủ nhà thấy đồ đạc bị lục tung, tài sản cất giấu trong tủ đựng quần áo bị lấy cắp.

Camera ghi rõ hình ảnh tên trộm tay cầm dao, thản nhiên đi khắp nhà lục tìm tài sản (ảnh cắt từ clip)

Tại cửa sổ ở tầng 1 căn nhà, kẻ gian còn để lại 1 đoạn dây dù dài sau khi tẩu thoát. Qua kiểm tra camera tại tầng trệt (khu vực gần nhà bếp) chủ nhà bàng hoàng khi chứng kiến cảnh đối tượng thản nhiên đi từ tầng trên xuống dưới lục lọi đồ đạc.

Tên trộm đã lấy đi 1 số tài sản giá trị rồi vứt con dao lại hiện trường trước khi tẩu thoát (cảnh cắt từ clip)

Theo người thân chủ nhà thì tên trộm leo lên tầng 1 bằng đoạn dây dù rồi đột nhập vào trong (ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh ghi lại từ camera cho thấy, sau khi lấy tài sản ở tầng 1, đối tượng đi xuống tầng trệt lục tìm tài sản. Sau đó, hắn đến khu vực nhà bếp vớ lấy con dao cầm trên tay để phòng thân. Đối tượng tiếp tục lên tầng trên rồi vào phòng ngủ lấy 1 số tài sản có giá trị rồi vứt con dao lại hiện trường trước khi tẩu thoát.

Camera đã ghi lại 1 phần diễn biến vụ trộm và rõ khuôn mặt của đối tượng. Do sợ bị trả thù và phiền phức nên chủ nhà không dám trình báo sự việc với công an địa phương mà mới trình bày với tổ dân phố. Tuy nhiên, khi nắm được thông tin trên, Công an xã Phong Phú đã yêu cầu gia đình nạn nhân cung cấp thông tin cũng như thiệt hại về tài sản để điều tra, truy bắt đối tượng.

"Tôi cho rằng đối tượng đã nghiên cứu kỹ trước khi dùng dây dù đột nhập vào nhà thực hiện vụ trộm. Cũng may thời điểm đó không có ai ở nhà, không thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra", anh C. kể với giọng run sợ.

Theo Sỹ Hưng (Nld.com.vn)