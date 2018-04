TP. HCM: Cô gái 25 tuổi bị nam thanh niên dùng kéo khống chế, cướp tài sản ngay trước cửa nhà

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Ngày 14/4, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đang tiến hành điều tra xác minh vụ chị Võ Thị Hồng Thắm (25 tuổi, ngụ tỉnh An Giang, trú quận Bình Thạnh) bị nam thanh niên khống chế cướp táo tợn ở khu vực.

Trước đó, khoảng 4h30 ngày 12/4, chị Thắm đi công việc và trở về ngôi nhà của mình ở con hẻm 102 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Vừa tới nhà, chị Thắm phát hiện có 1 nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) đang tìm cách mở cửa nhà mình.

Bất ngờ, nam thanh niên rút trong người 1 cây kéo chạy lại khống chế, không cho chị tri hô nếu không sẽ giết hại. Do khu vực vắng người nên chị Thắm chấp nhận.

Nam thanh niên lục lọi lấy nhiều tài sản của chị như: ĐTDĐ, máy tính bảng, nhẫn vàng, 2,5 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Chị Thắm đã tới công an trình báo vụ việc. Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh truy xét vụ việc.

Theo Thời đại

