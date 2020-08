Tóm gọn đối tượng gây 9 vụ cướp giật ở Hải Phòng

Sáng 4/8, Công an Thành phố Hải Phòng thông tin về kết quả điều tra, bắt giữ đối tượng từng gây ra 9 vụ cướp giật trên địa bàn gần đây.

Cụ thể, liên tiếp từ tháng 9/2019 đến ngày 1/8, Lê Công Phong (SN 1989, trú tại 112/182 đường Đà Nẵng, phường Lạc Viên, Ngô Quyền) đã thực hiện cướp giật 9 vụ trên địa bàn thành phố, rải rác ở các quận Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng…Tài sản mà Phong cướp giật chủ yếu là điện thoại, túi xách.

Đối tượng Phong đang thực hiện hành vi cướp giật trên đường Lạch Tray. Ảnh: TL

Vào khoảng 11h30 ngày 1/8, tại ngõ 201 Lạch Tray (quận Ngô Quyền), Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Ngô Quyền phối hợp với Công an phường Lạch Tray bắt quả tang Lê Công Phong điều khiển xe Nouvo LX đỏ đen BKS: 15B1-20402 đang có hành vi cướp giật điện thoại iPhone 7 Plus của cháu H.A.T (SN 2002, phường Máy Tơ, Ngô Quyền).



Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm 1 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại xe Nouvo LX màu đỏ đen mang BKS: 15B1 – 20402, 1 điện thoại di động của nạn nhân.

Hiện, Công an quận Ngô Quyền đang tích cực mở rộng điều tra, xác minh làm rõ. Phía công an quận đề nghị ai là bị hại liên quan đến thủ đoạn tội phạm tương tự, liên hệ với điều tra viên Nguyễn Quang Huy - Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Ngô Quyền, (SĐT : 0904.469.556).



Đinh Huyền

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật