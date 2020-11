Tội lỗi của người chồng khiến vợ con rơi vào vòng lao lý

Đoạt mạng nhân tình

Gần 40 năm trước, bị cáo Nguyễn Văn Xe (sinh năm 1966, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) nên duyên cùng bà Trần Lệ H. (sinh năm 1961) và nhanh chóng có với nhau 2 người con trai Nguyễn Quốc T. (sinh năm 1983), Nguyễn Dân A. (sinh năm 1986, cùng ngụ quận Gò Vấp).

Khi vợ sinh người con thứ hai thì Xe lên Đồng Nai lập xưởng tái chế nhựa. Ở đây, Xe quen biết, có quan hệ tình cảm và nhiều lần vay mượn tiền của bà Nguyễn Thị Kim D. (sinh năm 1954, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Nhấn để phóng to ảnh

Bị cáo Xe khiến vợ và 2 con rơi vào vòng lao lý.

Mối quan hệ "ngoài luồng" kéo dài trong suốt nhiều năm. Năm 2005, bà D. nổi cơn ghen, yêu cầu ông Xe công khai chuyện tình cảm giữa hai người nhưng bị cáo từ chối.

Chiều tối 24/1/2005, Xe chở bà D. từ Đồng Nai lên TPHCM, vào thuê phòng tại khách sạn trên đường Lý Thường Kiệt, quận 11 để ở và quan hệ tình dục. Trong thời gian lưu trú tại khách sạn, bà D. không ra khỏi phòng mà chỉ có Xe ra ngoài mua đồ ăn và mang vào phòng.

Đến khoảng 15h ngày 25/1/2005, giữa bà D. và ông Xe xảy ra nhiều mâu thuẫn do bà D. ghen tuông, yêu cầu Xe công khai chuyện tình cảm của hai người nhưng Xe không đồng ý và mặc quần áo định bỏ đi.

Lúc này, bà D. cầm ghế gỗ trong phòng khách sạn đánh vào người Xe. Hai bên giằng co qua lại. Sau đó, Xe dùng ghế đập liên tiếp vào bà D. làm bà ngã xuống, đầu tựa vào thành giường.

Do thấy trên đầu bà D. và dưới nền phòng có nhiều máu nên Xe kéo bà D. lên giường, đắp chăn ngang bụng và dùng khăn tắm lau máu rồi khép cửa phòng, lấy xe máy rời khỏi khách sạn.

Khoảng 13h30 hôm sau, nhân viên khách sạn kiểm tra phòng thì phát hiện người phụ nữ nằm chết, dưới nền phòng có nhiều vết máu. Sự việc được trình báo cho công an. Qua xác minh, công an xác định thủ phạm là Nguyễn Văn Xe.

Ngày 4/2/2005, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Xe về tội giết người. Do chưa bắt được ông Xe nên ngày 5/10/2005, cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ bị can.

Sau gây án, Xe rời khách sạn, trốn ở nhiều nơi và hành nghề lái xe ôm, lấy tên là Tám Xe.

Từ năm 2006, Xe thường liên lạc với gia đình và thỉnh thoảng về nhà để ngủ qua đêm. Đến năm 2016, do bị suy thận giai đoạn cuối và tiểu đường típ 2, viêm gan C nên Xe về căn nhà tại đường Thống Nhất, phường 15, quận Gò Vấp để vợ con chăm sóc tại nhà và trong bệnh viện. Ngày 18/2/2019, Xe bị bắt tại căn nhà trên theo lệnh truy nã.

Người chồng tội lỗi

"Hai bên giao kèo gia đình của ai nấy giữ nhưng bà D. đòi gặp vợ bị cáo, rồi đánh bị cáo trước", bị cáo Xe trần tình. Ký ức tưởng chừng chôn chặt vĩnh viễn đã quay trở lại.

Chủ tọa phiên tòa hỏi: "Hai người có mâu thuẫn gì đến mức bị cáo ra tay độc ác như vậy? Xét về mặt tâm lý, tình cảm lâu bền, người phụ nữ muốn có một danh phận là chuyện bình thường. Đó không thể là lý do để biện minh cho việc bị cáo nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của nạn nhân".

Ông Xe cúi đầu im lặng. Ở trại giam, bị cáo phải chạy thận 3 lần/tuần mới có thể duy trì mạng sống. Bệnh tật giày vò bao năm qua, nhưng đau đớn, dằn vặt hơn chính là vì hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo, những người thân của bị cáo cũng bị pháp luật xét xử.

Tại tòa, vợ bị cáo Xe nhớ lại chồng bà liên lạc với gia đình vào năm 2007. Khi đó, bị cáo Xe mắc bệnh đái tháo đường và suy thận nên cần người chăm sóc, cần nhiều tiền chữa bệnh. Bà và 2 con trai đều đặn chu cấp tiền thuốc men cho bị cáo Xe. Bệnh tình ngày một trở nặng kéo theo phí điều trị đắt đỏ, của cải trong nhà lần lượt ra đi. Cách đây vài năm, mẹ con bà bàn bạc rồi liều đón bị cáo Xe về nhà để tiện chăm nom. Đến năm 2019, công an xuất hiện đúng lúc bà vừa đưa chồng xuất viện.

Được phép nói lời sau cùng, cả gia đình đều im lặng nhìn nhau. Có thể cảm nhận trong họ là nỗi xót xa, hối hận vì đã làm liên lụy người thân và chọn nhầm cách giúp đỡ người thân.

Với hành vi của mình, bị cáo Xe bị tòa tuyên phạt mức án tù chung thân về tội giết người, còn vợ con bị cáo Xe bị tuyên phạt mức án từ 12 -18 tháng tù treo về tội che giấu tội phạm.

Ra khỏi phòng xử, 3 mẹ con nán lại, hỏi cách xin bảo lãnh cho bị cáo Xe về chữa bệnh. Quay nhìn vợ con trước khi lên xe về trại giam, đôi mắt bị cáo Xe rưng rưng. Giá như ông ta sống thủy chung, không phản bội vợ con thì đã không có kết cục đau lòng hôm nay, khiến vợ con phải liên lụy.

Theo Xuân Duy

Dân Trí

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật