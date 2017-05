‘Tôi đứng không vững khi bị cụ ông 76 tuổi chĩa súng, dọa bắn nát đầu’

Ngày 31/5, gia đình, người thân đang tổ chức tang lễ cho anh Nguyễn Tuấn Kiệt (39 tuổi, ngụ xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương). Trong khi đó, nghi can bắn chết anh Kiệt là ông Nguyễn Văn Để (76 tuổi, ngụ TP.HCM) đang bị cơ quan công an truy bắt.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Ngọc An.

Một ngày sau khi xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng khiến một người chết, người dân ở ấp Phú Thuận (xã Phú An) chưa hết ám ảnh khoảnh khắc lúc xảy ra vụ việc. “Người thân ông Để và anh Kiệt xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp đất đai đã lâu. Tôi cứ nghĩ họ chỉ cự cãi rồi thôi, không ngờ xảy ra án mạng như vậy”, một người dân nói.

Những người hàng xóm cho hay giữa anh Kiệt và ông Để có quan hệ họ hàng. Anh Kiệt gọi ông Để là cậu. Mảnh đất mà người trong gia đình ông Để tranh chấp với anh Kiệt là tài sản từ đời trước để lại.

Sống gần hiện trường, ông Cao Văn Chiến (64 tuổi) cho biết sáng 30/5, khi anh Kiệt gọi 5 người đến khu vực đất tranh chấp để dựng hàng rào thép gai thì ông Nguyễn Văn Minh (54 tuổi, em ông Để, ngụ ấp Phú Thuận, xã Phú An) đến ngăn cản. Lúc này, giữa 2 bên xảy ra cự cãi nên chính quyền địa phương phải cử cán bộ xuống can ngăn, hòa giải.

Đến khoảng 9h cùng ngày, khi cán bộ địa phương rời khỏi khu vực và anh Kiệt tiếp tục xây dựng hàng rào thì ông Nguyễn Văn Để đi xe máy đến khu vực.

“Ngày thường ông Để ở trong căn chòi cạnh khu đất để canh giữ. Sáng qua, ông ấy đi vắng và đến hơn 9h mới trở về. Ông lái xe máy chạy qua, chạy lại nhiều lần nhưng không hề cự cãi với anh Kiệt”, ông Chiến kể.

Người đàn ông 64 tuổi kể: “Đến hơn 11h, tôi đang sửa soạn đồ trong nhà thì nghe tiếng súng nổ ngoài đường. Tôi chạy ra kiểm tra thì thấy Kiệt nằm bất động, vùng má trái có vết thủng sâu, máu chảy nhiều”.

Nhân chứng Trương Minh Của. Ảnh: Ngọc An.

Theo ông Chiến, sau khi xảy ra vụ việc, ông gọi điện báo cho Công an xã Phú An và người thân nạn nhân. Ông này cũng tìm thấy vỏ đạn màu xám nằm cách vị trí anh Kiệt gục ngã khoảng 2 m nên khoanh vùng, giữ nguyên hiện trường chờ cơ quan chức năng xử lý.

Anh Trương Minh Của (36 tuổi, ngụ xã Phú An) là một trong những người thi công hàng rào thép gai cho anh Kiệt trong sáng 30/5. Người này kể rằng, công việc bắt đầu từ 8h sáng và khi họ đang làm thì ông Nguyễn Văn Minh xuất hiện, cự cãi với anh Kiệt.

Đến 11h trưa, ông Để chạy xe máy đến và dừng lại theo dõi vụ việc. Khi anh Kiệt đi bộ về phía ông Để thì bị ông này dùng súng ngắn màu đen bắn vào mặt.

“Sau tiếng nổ, anh Kiệt ngã gục xuống đường, nằm sát chân và xe máy của ông Để. Tôi và những người khác sợ hãi, di chuyển ra khỏi hàng rào thì ông Để chĩa súng vào mặt và dọa bắn nát đầu. Lúc đó, tôi sợ đến nỗi đứng không vững, suýt ngã quỵ”, anh Của kể lại.

Vụ án mạng xảy ra tại xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Ảnh: Google Maps.

Theo anh này, thấy những người khác không dám cử động, ông Để lái xe máy rời khỏi hiện trường. Sau vụ việc, nạn nhân được chuyển lên ôtô và đưa đi cấp cứu.

Người dân cho biết ông Để là người địa phương nhưng về TP.HCM sinh sống từ những năm 1960. Đến năm 2015, ông về cất chòi tại khu vực đất mà em trai mình tranh chấp với gia đình anh Kiệt để ở và “canh giữ”.

Theo Zing.vn