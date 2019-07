Tỏ tình với phụ nữ có chồng không thành, 9X đe dọa giết người

Chiều 25/7, Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Quang Hùng (26 tuổi, ngụ xã Đắk Wil, huyện Cư Jút) để điều tra về hành vi Đe dọa giết người.

Theo điều tra, khoảng tháng 9/2018, Hùng kết bạn, làm quen với chị Phan Thị D. (39 tuổi, ngụ xã Nam Xuân, huyện Krông Nô) qua mạng xã hội Facebook.

Đến tháng 11/2018, sau nhiều lần nhắn tin qua lại, Hùng tỏ tình nhưng chị D. từ chối và nói mình đã có chồng. Dù vậy, Hùng và chị D. vẫn tiếp tục nhắn tin tâm sự.

Đầu năm 2019, Hùng đi làm công nhân tại TP.HCM nhưng mỗi lần thấy chị D. đăng ảnh chồng con trên Facebook cá nhân thì thanh niên này ghen tuông, gọi điện chửi mắng, dọa giết chị D.

Tin nhắn Hùng gửi cho chị D. để đe dọa. Ảnh: Minh Lộc.

Ngoài ra, Hùng còn cấm chị D. không được kết bạn, nói chuyện với những người đàn ông khác.



Ngày 4/7, Hùng gọi điện hỏi chị D. có ngủ với chồng không. Khi người phụ nữ trả lời có thì Hùng lên cơn ghen, dọa giết chị.

Hai ngày sau, Hùng từ TP.HCM về nhà và tiếp tục nhắn tin đe dọa nhưng chị D. không trả lời. Chiều cùng ngày, Hùng mua dao rồi bắt xe vào huyện Krông Nô để tìm chị D.

Khi đến gần nhà người phụ nữ, Hùng gọi điện thoại, thông báo cho chị D. chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết. Sợ Hùng làm liều, chị D. cùng người thân qua nhà hàng xóm trốn và trình báo công an.

Công an xã Nam Xuân bắt giữ Hùng và bàn giao cho Công an huyện Krông Nô điều tra, xử lý. Tại cơ quan điều tra, Hùng khai do quá yêu chị D. nên có hành vi như trên.

Theo Tri thức trực tuyến

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật