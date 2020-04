Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, chiều 22/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Khoản 3 Điều 170 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, Đường "Nhuệ"), trú phường Kỳ Bá và Ninh Đức Lợi (SN 1974), trú tại phường Bồ Xuyên (cùng TP. Thái Bình) và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Đức Lợi.

Quyết định khởi tố vụ án trên liên quan đến đối tượng Đường "Nhuệ" bị tố cáo khi tổ chức cho đàn em thu phí các trung tâm dịch vụ tang lễ ở Thái Bình với mức 500 nghìn đồng/ca người mất đưa đi hỏa táng.

Một thời gian dài, Nguyễn Xuân Đường đứng ra thu 500.000 đồng mỗi ca hỏa táng người mất. Ảnh: Việt Dũng

Qua điều tra bước đầu của cơ quan công an, từ năm 2017 đến khi bị bắt, có hơn 5.000 trường hợp người mất đi hỏa táng phải nộp phí cho Đường. Nếu trung tâm dịch vụ không hợp tác, đối tượng không cho xe tang lễ đưa người đi hỏa táng tại Nam Định mà phải chuyển qua TP. Hải Phòng…

Liên quan đến tòa nhà đang xây của đối tượng Nguyễn Xuân Đường, UBND TP. Thái Bình vừa chỉ đạo phường Kỳ Bá và các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, đình chỉ, yêu cầu dừng thi công công trình do vi phạm trật tự xây dựng. Đồng thời, chính quyền phường đề nghị người thân của Đường tháo dỡ toàn bộ giàn giáo phục vụ thi công trước đó.

Tòa nhà của vợ chồng Đường Dương bị đình chỉ thi công. Ảnh: K.M

Được biết, ngày 20/2/2020, công trình này bị phường Kỳ Bá lập biên bản do xây dựng tum thang máy sai so với giấy phép, xây dựng bọc ban công sai quy định. Tại tầng 1, công trình này xây bằng với các lô nhà cùng dãy phố, nhưng càng lên cao, ban công đua ra vượt quá giới hạn cho phép và được xây bọc.

Trước đó Báo Gia đình & Xã hội thông tin, ngày 7/4 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ đối tượng Đường); Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992) và Phạm Ngọc Quý (SN 2003) về tội Cố ý gây thương tích, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở để điều tra. Vụ án này liên quan đến việc vợ chồng Đường Dương cùng đàn em đánh nhân viên Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường.

Đến ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Xuân Đường với tội danh nói trên và tối cùng ngày, đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam).

Đối tượng Nguyễn Xuân Đường thời điểm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Hà Nam. Ảnh: TL

Tiếp tục mở rộng vụ án, ngày 12/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với: Đào Văn Bằng, trú tại huyện Vũ Thư và Phạm Xuân Hoà, trú tại phường Tiền Phong (TP. Thái Bình). Đây là 2 đối tượng tham gia đánh anh Trịnh Ngọc Anh trong ngày 30/3 tại trụ sở Công ty TNHH Đường Dương.

Căn cứ kết quả điều tra đối với Nguyễn Xuân Đường, ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật hình sự đối với 4 bị can. Trong đó có 2 bị can công tác tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình (Sở Tư pháp) và 2 bị cáo thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên (Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình).



Trụ sở Công an phường Trần Lãm, nơi mẹ con bà Lý bị đối tượng Đường cùng đàn em đánh trọng thương. Ảnh: K.M

Cũng vào tối 21/4, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Vụ án trên liên quan đến bà Đinh Thị Lý và con trai Mai Thế Duy, trú tại phường Trần Lãm bị đối tượng Đường cùng đàn em hành hung ngay tại trụ sở Công an phường cách đây 6 năm khiến con trai bà Lý bị thương tích 15%.

Vụ án này đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình phục hồi điều tra ngày 16/4/2020 và bản thân bà Lý vừa gửi đơn tới Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình tố cáo ông Cao Giang Nam - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình đã dung túng, bỏ lọt tội phạm khi ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vì lý do chưa xác định được bị can trong vụ án, đã hết thời hạn điều tra vào tháng 7/2015.

