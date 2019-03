Tin đồn thầy giáo quan hệ làm học sinh lớp 8 có bầu: Công an truy lùng kẻ tung tin thất thiệt

Những trạng thái được tài khoản Facebook có tên “Hiền Sóc” liên tục chia sẻ vào ngày 26/2. ẢNh: TL

Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra

Tối 26/2, trên trang facebook cá nhân có tên “Hiền Sóc” đã đăng tải một loạt dòng trạng thái nói về việc thầy T (công tác tại một trường THPT ở huyện Can Lộc) quan hệ với nữ sinh H.T.H. (học sinh lớp 8 một trường THCS tại TP Hà Tĩnh) dẫn đến nữ sinh này có bầu.

Ngay sau khi thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, cơ quan công an đã phối hợp với Ban giám hiệu trường THCS nơi nữ sinh theo học vào cuộc điều tra vụ việc.

Trao đổi với PV, Hiệu trưởng trường THCS này cho biết, em H là học sinh ngoan, lễ phép, tích cực, năng động trong các hoạt động phong trào của lớp. Từ đầu năm học tới giờ, em H chưa nghỉ học buổi nào. Trong những năm qua, em H luôn là học sinh giỏi của trường.

"Em H đã khóc rất nhiều và đến trường trong tâm trạng sợ hãi. Hiện nhà trường đang yêu cầu các em học sinh trong trường không được chia sẻ tin đồn thất thiệt này trên mạng, đồng nhà trường đã liên hệ với gia đình em H để phối hợp trấn an tâm lý cho học sinh này. Chiều cùng ngày, nhà trường đã làm việc với phụ huynh học sinh H để nắm bắt thông tin và phối hợp trong việc không để học sinh bị tổn thương tâm lý làm ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt của em H”, thầy Hiệu trưởng cho biết.

Qua xác minh của nhà trường, em H. không biết thầy T là thầy giáo nào, không học thêm với thầy T. Trước đó, vào ngày 15/1, nhà trường có tổ chức phối hợp Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh khám sức khỏe cho các em học sinh trong trường. Em H có tham gia khám và kết quả ngày hôm đó, sức khỏe em cũng được các bác sỹ kết luận bình thường

“Nhà trường cũng quán triệt tất cả các học sinh và giáo viên trong trường không được chia sẻ lan truyền những thông tin trên gây áp lực tâm lý cho em H. Chúng tôi mong cơ quan chức năng làm rõ người tung tin và sự việc không có thật được công khai để không ảnh hưởng tới em H”, thầy Hiệu trường cho hay.

Qua tìm hiểu của PV, nữ sinh H và thầy giáo T trước đây chưa từng quen biết. Sau khi thông tin được cơ quan chức năng tiến hành điều tra thì chủ tài khoản Facebook tung tin đồn nhảm trên đã gỡ bỏ tài khoản.

Sự việc không có thật

Sau khi sự việc tung tin có tính chất nghiêm trọng trên, Công an phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) cho hay, qua xác minh thông tin ban đầu từ phía gia đình em H thì sự việc không có thật. Cơ quan công an đang truy tìm chủ tài khoản Facebook đăng tin sai sự thật nói trên. Tuy nhiên, được biết, việc truy tìm đối tượng sử dụng Facebook ảo đăng thông tin vu khống này khá khó khăn. Phía công an phường cũng đã hướng dẫn gia đình làm đơn và báo sự việc lên Công an TP Hà Tĩnh để phối hợp tìm ra người có Facebook tung tin đồn thất thiệt này.

Chia sẻ với PV, thầy T bức xúc: “Trước giờ tôi không có xích mích hay gây sự với ai mà đến mức họ phải dùng cách này hãm hại tôi. Sau khi sự việc xảy ra, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp gọi điện hỏi nguyên nhân, thật sự tôi rất sốc. Việc tung tin đồn như thế này đã ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống gia đình tôi. Tôi mong muốn, các ngành chức năng sớm làm rõ sự việc để trả lại danh dự cho tôi cũng như em học sinh đó để tôi được yên tâm công tác”.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin vụ việc thầy giáo bị tố quan hệ làm học sinh lớp 8 có bầu từ mấy ngày trước nhưng qua xác minh của cơ quan công an thì đây là tin đồn giả không có thật.

"Cơ quan chức năng đang điều tra rõ ai là người tung tin đồn thất thiệt đó. Hành động này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành giáo dục, ảnh hưởng đến tâm lý nữ sinh cũng như thầy giáo có liên quan trong vụ việc đó", ông Nguyễn Quốc Anh cho hay.

Liên quan đến vụ việc này, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Can Lộc có báo cáo, đề nghị công an tiếp tục điều tra để tìm ra người tung tin giả mạo. Phòng GD&ĐT cũng chỉ đạo nhà trường ổn định tinh thần cho học sinh, giáo viên liên quan sự việc.

Ngành giáo dục Hà Tĩnh cũng rút kinh nghiệm để có hướng xử lý kịp thời trong tình huống tương tự, đồng thời ra các văn bản hướng dẫn học sinh sử dụng Facebook có văn hóa.

Sơn Nguyễn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật