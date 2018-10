Liên quan đến vụ án bác sĩ sát hại vợ rồi ném xác phi tang ở Cao Bằng xảy ra tại tổ 13 phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, ngày 6/10, đại tá Nông Minh Đức, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an Trung Quốc đã tìm thấy thi thể người phụ nữ nghi là người vợ đã bị Triệu Văn Hải (SN 1977, bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt của Khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa TP Cao Bằng) sát hại và phi tang xác xuống sông.

Theo đại tá Đức, vào ngày 27/9, Công an Trung Quốc phát hiện thi thể người phụ nữ ở trên sông thuộc địa bàn huyện Phù Tuy, thành phố Sủng Tả (Quảng Tây, Trung Quốc).

Thời điểm Hải phi tang thi thể vợ xuống sông, nước sông lớn, chảy xiết do mưa lũ nên công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: PV

Đến ngày 2/10, Công an tỉnh Cao Bằng nhận được thông báo từ phía nước bạn. Nhận thấy sự việc có liên quan đến vụ án chồng giết vợ rồi phi tang xác xuống sống xảy ra vào ngày 30/8, Công an tỉnh Cao Bằng đã liên hệ với Công an Trung Quốc.

Ngày 4/10, Công an tỉnh Cao Bằng đã dẫn bố mẹ, người thân của chị Đặng Thị H. (SN 1988) sang Trung Quốc nhận diện thi thể và một số đồ trang sức, lấy mẫu xét nghiệm ADN.

“Giờ chúng tôi có thể khẳng định hơn 90% thi thể được tìm thấy ở huyện Phù Tuy, thành phố Sủng Tả (Quảng Tây, Trung Quốc) là chị Đặng Thị H.. Khi người thân chị ấy sang nhận diện qua đồ trang sức thì đúng là chị H.. Ngoài ra, theo lời khai của Triệu Văn Hải, bị can đã dùng dây giày thể thao buộc gập thi thể người vợ lại rồi cho vào bao tải”, Đại tá Đức nói.

Triệu Văn Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh công an cung cấp

Theo Đại tá Đức, hiện trường tử thi cơ quan công an Trung Quốc thông tin trùng khớp với lời khai của Hải tại cơ quan điều tra. Bên cạnh đó, Hải dùng dây sạc điện thoại buộc bao và tại hiện trường cũng thể hiện như vậy.

Tuy nhiên, để khẳng định chính xác thì phải đợi sang tuần khi Công an Trung Quốc công bố kết quả xét nghiệm ADN. Khi có kết quả giám định ADN đúng là chị Đặng Thị H. thì cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ bàn giao thi thể về cho Việt Nam.

Ảnh cưới hồi tháng 3/2018 của nam bác sỹ và nạn nhân.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h ngày 30/8, hai vợ chồng Hải xảy ra cãi vã. Khi đó, chị H. có đi xuống bếp cầm theo một con dao lên phòng ngủ và dọa sẽ cắt “của quý” của chồng để chồng khỏi ngoại tình.

Thấy vậy, Hải đẩy chị H. ngã đập đầu xuống nền nhà rồi dùng tay bóp cổ vợ đến chết. Gây án xong, Hải ngồi uống rượu và viết thư để lại với nội dung lý do Hải giết vợ.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng.

Sau đó, Hải đã đưa xác nạn nhân vào bao tải, đưa lên xe máy chở ra cầu Gia Cung (thuộc phường Sông Hiến, TP Cao Bằng) với ý định ném xuống sông Bằng Giang phi tang, đồng thời Hải cũng nhảy xuống sông tự sát. Tuy nhiên thời điểm đó đèn đường vẫn sáng, sợ bị phát hiện nên Hải đã chở xác chị H. đến cầu Sông Mãng (thuộc phường Đề Thám, TP Cao Bằng) ném thi thể xuống sông rồi bỏ trốn.

Trong bức thư để lại, Hải nói về cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, không hạnh phúc. Nghi phạm còn tự nhận mình là đứa con bất hiếu, xin lỗi bố mẹ và kết thúc bằng câu: “Vĩnh biệt cuộc đời tại đây”.

Được biết, Hải lấy vợ đầu và sinh được 2 người con, con gái lớn, con trai nhỏ. Tuy nhiên, do mâu thuẫn nên hai vợ chồng đã ly hôn và hai con giờ đang ở với mẹ.

Đến tháng 3/2018 vừa qua, Hải lấy người vợ thứ 2 là chị Đặng Thị H.

Nhật Tân

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật