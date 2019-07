Hai đối tượng Nhị và Châu

Theo điều tra, trước đây Nhị và Châu sống chung với bà Lưu Thị Thu (51 tuổi, quê Kiên Giang, ngụ phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương, nạn nhân mất mạng trong vụ án vừa xảy ra ngày 18/7). Nhưng từ thời điểm người dân phát hiện bà Thu chết bất thường tại nhà trọ thì Châu và Nhị cũng biến mất không thể liên lạc. Ngày 19/7, Công an Tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo truy tìm hai đối tượng này để về phục vụ công tác điều tra.

Đến chiều nay 19/7, khi cả hai đang chơi trong một tiệm internet tại phường Long Bình thì bị người dân phát hiện, liền thông báo cho lực lượng chức năng. Ngay sau đó, công an ập đến đưa Châu và Nhị cùng xe máy về trụ sở để làm việc. Đồng thời hiện phía công an tỉnh Bình Dương cũng đã cử lực lượng công an đến TP. Biên Hòa xác minh, làm việc với 2 người này.

Hai đối tượng bị bắt tại một quán internet tại TP. Biên Hòa

Như đã đưa tin, trước đó sáng 18/7, người nhà bà Thu hoảng sợ khi phát hiện bà Thu đã chết trong phòng trọ tại phường Bình Hòa, thị xã Thuận An (Bình Dương) nên trình báo lực lượng chức năng. Qua khám nghiệm, công an nhận định nạn nhân bị sát hại với nhiều vết cắt ở cổ, mất nhiều máu. Rà soát mối quan hệ thì công an xác định bà Thu sống cùng Nhị và Châu tại phòng trọ nói trên. Nhưng khi xảy ra vụ án thì Nhị và Châu đã cùng nhau biến mất.

Bảo Hằng

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật