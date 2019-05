Tiết lộ về số tiền trong sòng cờ bạc của nghệ sĩ Hồng Tơ vừa bị công an triệt phá

Ngày 8/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Cao Văn Tơ (nghệ danh Hồng Tơ), Giáp Thành Tây; khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An về tội "đánh bạc".

Nghệ sĩ hài Hồng Tơ cùng bắt giữ về tội đánh bạc.

Theo Công an TPHCM cho biết, lúc 14h30 ngày 17/4, Công an quận Tân Phú đã bắt quả tang các đối tượng Cao Văn Tơ, Giáp Thành Tây, Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An đang đánh bài ăn tiền tại quán cà phê Nhớ Kỷ Niệm của Cao Văn Tơ tại địa chỉ số 52/1/12 đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM.

Tang vật thu giữ gồm: 3 hột xí ngầu, 2 bộ bài tây chưa sử dụng, 1 bộ bài tây đã qua sử dụng, 1 cái tô, 1 tấm khăn vải trắng, 40 viên đá sỏi, 8 quân cờ tướng và gần 15 triệu đồng thu giữ trên chiếu bạc.

Do tính chất vụ việc có liên quan đến người nước ngoài nên phía Công an quận Tân Phú đã lập hồ sơ bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an TPHCM. Phía công an đã khởi tố bắt tạm giam với nghệ sĩ Hồng Tơ cùng 6 người khác. Hiện Hồng Tơ bị tạm giam ở trại giam Chí Hoà để phục vụ việc điều tra.

Sòng bạc của Hồng Tơ chỉ có gần 15 triệu đồng.

Hồng Tơ tên thật là Cao Văn Tơ, quê ở tỉnh Tiền Giang. Hiện nghệ sĩ Hồng Tơ đang sống tại đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú.

Cao Văn Tơ bước vào giới nghệ thuật từ con đường cải lương. Sau đó chuyển sang lĩnh vực hài và nổi danh với tên gọi là Hồng Tơ. Trong quá trình làm việc sinh sống, Hồng Tơ là một nghệ sĩ lắm tiền nhiều tật. Có những vụ Hồng Tơ dính vào cá độ đá bóng, cờ bạc.

Có thời điểm, Hồng Tơ nợ nần và bị dân anh chị tới nhà đòi nợ. Sau đó, Hồng Tơ mất tích thời gian dài trong làng giải trí. Hồng Tơ từng có phát ngôn chia sẻ là mình từng có 1 số lần có ý định tự vẫn. Mới đây, Hồng Tơ trở lại làng giải trí.

Theo Minh Tuệ (Tổ Quốc)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật