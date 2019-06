Tiết lộ số tiền Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng cùng thuộc cấp bị bắt quả tang khi nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc

Theo nguồn tin của Báo Gia đình & Xã hội, ngày 15/6, cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang tạm giữ Trưởng đoàn thanh tra Bộ xây dựng bà Nguyễn Thị Kim Anh, cùng ông Đặng Hải Anh - thành viên đoàn thanh tra Bộ Xây dựng, để điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ.

Hiện Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản đề nghị Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án liên quan đến Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng có hành vi “Nhận hối lộ”.

Quá trình điều tra cho thấy, đầu tháng 6/2019, cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được nhiều đơn thư tố cáo việc đoàn thanh tra Bộ Xây dựng trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường có hành vi “vòi tiền” một số doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh thừa nhận hành vi nhận hối lộ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Tường.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, công an tỉnh Vĩnh Phúc đã vào cuộc xác minh. Ngày 12/6, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt quả tang Đặng Hải Anh - chuyên viên phòng thanh tra xây dựng 2 khi nhận 90 triệu đồng của anh Đ.N.Y (phó giám đốc Công ty Đ.T) tại Ban quản lý dự án huyện Vĩnh Tường.

Đặng Hải Anh thừa nhận hành vi nhận tiền để không giảm trừ khối lượng giá trị của một số hạng mục công trình mà Công ty Đ.T đã thi công trên địa bàn huyện Vĩnh Tường nghiệm thu, thanh toán.

Cùng ngày, tại UBND huyện Vĩnh Tường, tổ công tác của Công an tỉnh Vĩnh phúc bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Anh về 2 hành vi nhận 68 triệu đồng của ông T.H - kế toán UBND xã Tân Tiến (huyện Vĩnh Tường), để không giảm trừ khối lượng giá trị của một số hạng mục công trình mà UBND xã Tân Tiến là chủ đầu tư.

Bà Kim Anh cũng nhận 91,5 triệu đồng của ông Đ.M.C - công chức tài chính kế toán của UBND thị trấn Thổ Tang (huyện Vĩnh Tường).

Khi bị bắt, trưởng đoàn và thành viên đoàn thanh tra Bộ Xây dựng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của đoàn thanh tra tại UBND huyện Vĩnh Tường, cơ quan công an thu giữ nhiều hồ sơ của các đơn vị thi công công trình trên địa bàn huyện Vĩnh Tường và 335 triệu đồng trong tủ do Nguyễn Thị Kim Anh quản lý, các máy tính, điện thoại và một số đồ vật liên quan khác.

Trước đó, cuộc thanh tra tại Vĩnh Phúc nằm trong kế hoạch năm 2019 của Thanh tra Bộ Xây dựng, được Bộ trưởng Phạm Hồng Hà phê duyệt tại quyết định 1369 ngày 24/10/2018.

Ngày 5/4/2019, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn ký quyết định về việc thanh tra công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt, công tác cấp phép xây dựng, quản lý sau cấp phép và công tác quản lý đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra gồm bà Nguyễn Thị Kim Anh - Phó trưởng phòng, Thanh tra viên chính, Trưởng đoàn Thanh tra; bà Lưu Vân Oanh - Phó trưởng phòng, Thanh tra viên, Phó trưởng đoàn; bà Nguyễn Thị Kim Liên - thanh tra viên chính, thành viên; bà Ứng Thị Phương Hiền - thanh tra viên, thành viên; ông Đặng Hải Anh và bà Nguyễn Thùy Linh, đều là thành viên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ thông tin báo chí phản ánh Thanh tra Bộ Xây dựng “vòi tiền” trong quá trình thanh tra. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc, báo cáo kết quả trước ngày 1/8.

Hoàng Duyên

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật