Như đã đưa tin, khoảng gần 18h ngày 14/9 trên địa bàn phường Chùa Hang (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, do mâu thuẫn chuyện nợ nần, đối tượng Bùi Xuân Hồng (SN 1956, trú tại tổ 2, phường Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên) đi xe đạp sang nhà em gái là Bùi Thị Hà (SN 1959, trú tại tổ 14, phường Chùa Hang, TP. Thái Nguyên) để tìm gặp vợ chồng con gái cả bà Hà là Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1983) và Nguyễn Thành Vương (SN 1981) với mục đích đòi nợ.

Trước khi đi ông Hồng mang theo 1 con dao bầu nhọn có cán gỗ, 1 con dao bấm, một khẩu súng bên trong có 3 viên đạn, 1 chai nhựa dung tích 1,5 lít đựng xăng.

Trong quá trình xô xát, Vương bị ông Hồng đâm trọng thương, Thảo bị đánh gây thương tích nhẹ. Riêng bà Hà bị đâm tử vong tại chỗ, ông Thành bị đâm nhiều nhát và tử vong sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, chị Nguyễn Thị Phương Hiền (SN 1986, trú tại TP. Thái Nguyên) - con gái út của vợ chồng bà Hà cho biết, sau khi vụ thảm án xảy ra không lâu, chị đã tìm thấy trong két sắt của bố mẹ cuốn nhật kí của bà Bùi Thị Hà ghi chép chi tiết, tỉ mỉ về những suy tư, trăn trở, linh cảm bất an của nạn nhân bắt đầu từ tháng 3/2018 đến ngày 18/8/2019 (trước ngày xảy ra vụ án gần 1 tháng).

Theo lời chị Hiền, bà Hà bắt đầu viết nhật kí kể từ thời điểm nạn nhân phát hiện ra bản thân bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối.

Để bạn đọc có một cái nhìn công tâm, khách quan về những suy tư, trăn trở trong những năm tháng cuối đời của bà Hà, PV xin trích lại nguyên văn một phần cuốn nhật kí của nạn nhân.

Mở đầu cuốn nhật kí vào ngày 28/3/2018 bà Hà viết: "Cả cuộc đời gần 60 tuổi, mình đã từng trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống, song bằng nghị lực mình đều vượt qua. Còn lúc này đây, vợ chồng mình đang đứng trước bờ vực thẳm, bế tắc, lo âu, sợ hãi mà không tìm được lối thoát. Thương chồng, một người đàn ông quá hiền lành, quen sống an phận thủ thường, ít phải gánh vác công việc gia đình, con cái. Nay với anh là cả một cú sốc lớn khi nghe tin chuyện làm ăn thất bát, nợ nần của vợ chồng T-V. Con gái mình đẻ ra mà sao mình không thể hiểu được tính cách nó. Hay phải chăng mình sai lầm từ đâu?...

Cả cuộc đời mình làm công ăn lương, theo đuổi con đường chính trị, làm nghề dạy người, chưa bao giờ mình phải thất vọng vì con đường mình chọn. Sinh ra 2 đứa con gái, mình chỉ mong sao các con cũng có công ăn việc làm tử tế, có hạnh phúc gia đình đơn sơ như vợ chồng mình "nghèo nhưng không hèn" khi nghỉ hưu về với đời thường sống trong tình làng xóm láng giềng, bà con dân phố, vậy mà con mình đang làm hại đến cả đại gia đình mình đây…

Mình sống hôm nay mà không biết ngày mai ra sao, con cái nợ hàng tỷ, vừa dây với xã hội đen, vừa làm ảnh hưởng đến cuộc sống tiền nong của anh chị em ruột thịt mình, vợ chồng mình không biết phải đối mặt ra sao… Mang tiếng là một bà tổ trưởng dân phố, làm việc gì cũng ít người chê, vậy mà chưa lúc nào mình bế tắc như lúc này…".

Suốt những ngày tháng sau đó, được sự động viên của gia đình, người thân bà Hà đã xuống Bệnh viện K Tân Triều, rồi sau này là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên để tiến hành điều trị ung thư đại tràng. Có những thời điểm, phải chịu những cơn đau về thể xác, nhưng khi nhìn vào tiền viện phí điều trị, rồi nghĩ tới chuyện nợ nần của vợ chồng cô con gái cả, bà Hà muốn buông xuôi.

Tại trang nhật kí ngày 13/10/2018 bà Hà viết: "Buồn, chán, đau khổ, không lối thoát. Tâm trạng này có lẽ đeo đẳng mình đến khi chết. Không hiểu cái đầu mình sẽ phải chịu đến mức nào nữa đây? Hôm qua, bác sĩ gọi điện hẹn thứ 2, ngày 15/10 xuống viện điều trị tiếp, mình đấu tranh tư tưởng mãi, gần cuối chặng đường đến đích rồi lại bỏ cuộc, nói với bác sĩ như thế nào đây. Có truyền 2 đợt nữa thì mình vay mượn ai, lấy gì để trả nợ, chỉ 10 ngày vừa qua mình trả lãi cho con 12,5 triệu đồng….".

Trong những dòng nhật kí cuối cùng của cuộc đời mình, bản thân bà Hà cũng có những dự cảm bất an, ngày 31/8/2019 bà viết: "Hôm nay là ngày cưới cháu… sao tâm trạng mình thấy buồn và khổ tâm vô cùng. Phần vì do hoàn cảnh và điều kiện mình không lên dự được. Mình biết lỗi đều do con mình gây ra, vô tình chúng làm tan nát tình cảm gia đình anh em nhà ngoại. Từ xưa tới nay mình luôn là người sống có trách nhiệm, lo toan cho người khác. Vậy mà bao việc lớn của gia đình bây giờ mình đều vắng mặt. Từ qua đến nay biết tin bác Hồng không hề ra dự đám cưới, mình càng cảm thấy khổ tâm hơn. Chắc lòng hận thù của bác ấy với vợ chồng T-V không thể kiềm chế nổi, rồi mình không biết sau đám cưới chuyện gì sẽ xảy ra, mình không thể lường được…".

Chia sẻ thêm với PV liên quan tới cuốn nhật kí trên, chị Hiền cho biết: "Sở dĩ tôi muốn công khai nội dung cuốn nhận kí này là mong dư luận có một cái nhìn đầy đủ, công tâm và khách quan hơn về con người bố mẹ tôi cũng như toàn bộ vụ án. Hy vọng, tại tòa, nhiều nội dung, tình tiết trong vụ án sẽ được tòa làm sáng tỏ".

