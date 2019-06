Tiết lộ bất ngờ về “nữ quái” vận chuyển thuê 11 bánh heroin với giá 50 triệu đồng

Liên quan đến việc đối tượng Ma Thị Tuyến (SN 1970, trú tại xã Thanh Tương, huyện Na Hang, Tuyên Quang) bị bắt khi đang tàng trữ, vận chuyển 11 bánh heroin ở Phú Thọ, lãnh đạo UBND xã Thanh Tương cho biết, Ma Thị Tuyến có hoàn cảnh gia đình trớ trêu khi ly dị chồng từ lâu.

Sau khi ly dị, Tuyến đi làm ăn xa, chỉ cuối năm vào dịp Tết mới về thăm nhà. Khoảng 2 năm trở lại đây, Tuyến đi về thường xuyên hơn.

'Nữ quái' Ma Thị Tuyến bị bắt khi vận chuyển số lượng lớn ma tuý. Ảnh: TP

Cũng theo vị lãnh đạo xã này, thời gian gần đây đối tượng Tuyến bỗng dưng có tiền xây nhà mới. Nhìn vào công trình đang xây dựng thì rõ ràng gia chủ là người có điều kiện khá giả.

“Trước đó, đối tượng Tuyến làm nông nghiệp, ngoài thời gian đồng áng thì làm thêm nghề lâm sản phụ, cũng chỉ đủ ăn đủ mặc. Nhà Tuyến có hai con, con cái đều trưởng thành xây dựng gia đình. Việc Tuyến bị bắt cũng là điều khá bất ngờ với người dân trong xã…”, vị lãnh đạo xã Thanh Tương nói.

Trước đó, ngày 7/6, lãnh đạo Công an huyện Tam Nông (Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết, vào khoảng 14h ngày 3/6, lực lượng công an huyện Tam Nông làm nhiệm vụ tại khu 10, xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông phát hiện chiếc xe ô tô mang BKS 22A - 088.36 có nhiều nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

Kiểm tra, lực lượng công an ghi nhận, tài xế là Trương Văn Nguyên (SN 1991), trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và nữ hành khách là Ma Thị Tuyến.

Khám xét chiếc xe , Công an huyện Tam Nông phát hiện bên trong 2 túi xách màu đen có 11 bánh heroin, 3 điện thoại di động và trên 9 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tuyến khai nhận, ngày 1/6, Tuyến khai sau khi được một người đàn ông không rõ địa chỉ ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La thuê vận chuyển 11 bánh heroine từ Mộc Châu về TP.Tuyên Quang với giá 50 triệu đồng, Tuyến đã thuê Trương Văn Nguyên chở mình đi nhận hàng.

Đến ngày 3/6, khi đang trên đường vận chuyển số ma túy trên về Tuyên Quang để giao hàng thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Công an huyện Tam Nông đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Hoàng Duyên

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật