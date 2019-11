Liên quan vụ anh Lý Phước Hảo (SN 1995, ngụ P.Cái Vồn, TX.Bình Minh, Vĩnh Long) bị người thân đổ nước sôi lên người gây bỏng, Cơ quan CSĐT Công an TX.Bình Minh đã thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện tại, anh Hảo vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ, sức khỏe ổn định. Được biết, khi xảy ra sự việc, Hảo được người dân địa phương đưa tới bệnh viện cấp cứu. Đáng lưu ý, trong thời gian đầu thanh niên này nằm viện, hoàn toàn không có người thân nào chăm sóc.

Tiền viện phí của Hảo được các nhà hảo tâm đóng góp chia sẻ. Chia sẻ về nguyên nhân vụ việc, Hảo cho biết, chiều 1/11, anh đi làm về thì thấy đói bụng. Sau đó, anh vào bếp lấy mì nấu ăn thì xảy ra cãi cự với người thân rồi bất ngờ bị dùng ấm siêu tốc có chứa nước sôi đổ thẳng lên người.

Ngoài ra, nam thanh niên cho biết trước đó anh cũng không hề có xích mích gì với người thân trong gia đình.

Ngay sau khi sự việc sự xảy ra, PV đã về lại nơi gia đình anh Hảo sinh sống trong ngày 3/11, tuy nhiên nhà của anh Hảo đóng cửa, người thân không có ở nhà. Theo lời hàng xóm, ngay khi Hảo được người dân đưa đi cấp cứu, mọi người cũng không thấy bóng dáng cha mẹ cũng như chị ruột của người thanh niên này.

Hảo đang được điều trị tại bệnh viện

Trong khi đó, theo lời kể của ông Ngô Công Nhân (SN 1969, chú họ của Hảo) thì vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình. "Không hiểu sao mà mẹ và chị gái của Hảo lại ghét bỏ nó một cách kỳ quặc như vậy. Do không được học hành nhiều nên Hảo không biết cách ăn nói ngon ngọt mà tỏ ra cọc cằn đôi khi làm người khác cảm thấy khó chịu từ nhiều năm qua, đây cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này", ông Nhân nói.

Trong ngày hôm nay (4/11), ông Lý Hùng Sơn (SN 1966, cha của Hảo) bất ngờ liên hệ với PV, để chia sẻ nguyên nhân xảy ra vụ việc đau lòng trên. Theo ông Sơn, trong những ngày vừa qua, gia đình ông chịu rất nhiều áp lực từ dư luận. Hiện, người thân của ông đã làm việc với cơ quan chức năng về sự việc này. Ông Sơn cho rằng, ông có nghe qua những thông tin con trai chia sẻ với báo chí. Theo đó, gia đình ông rất bức xúc và cho rằng đó chỉ là một phần của sự thật.

Theo lời ông Sơn, tối hôm xảy ra vụ việc, Hảo có hành động đánh mẹ ruột và chửi chị gái. Lúc này, chị gái đang đun nước sôi để chuẩn bị tắm và do chứng kiến đứa em trai nghỗ ngược hỗn láo với mẹ nên bức xúc, vì thiếu kiềm chế bản thân nên con gái ông đã tạt nước sôi vào người Hảo gây bỏng nặng.



Cũng theo lời ông Sơn, Hảo là con thứ của vợ chồng ông và được xem là đứa hay quậy phá trong gia đình từ nhiều năm qua. Hảo có chưa lập gia đình riêng và có đến 2 lần đi trường giáo dưỡng nhưng vẫn không thay đổi.

Ông Sơn chia sẻ về nguồn cơn sự việc

"Mới đây, nó vô cớ đập vỡ ly, chén, gia đình bức xúc gọi báo công an. Thế nhưng nó không những không sợ mà thách thức và cho rằng công an sẽ không làm được gì mình. Có lần nó còn đánh luôn cả chị ruột và những người thân trong gia đình. Từ đó, mọi người trong gia đình tôi không ai dám nhìn mặt nó. Do vậy, từ đó nó đi đâu và làm gì thì mọi người cũng không dám nói động đến. Mỗi khi đi làm thuê được vài trăm nghìn đồng là Hảo ăn nhậu hết, sau đó về quậy gia đình", ông Sơn chia sẻ.



Như phản ánh, tối 1/11, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài hơn 12 phút ghi lại cảnh một thanh niên quằn quại, gào khóc cầu cứu với mọi người. Theo nội dung clip, nam thanh niên được cho là bị người thân đổ nước sôi lên người gây bỏng nặng.

Xác minh thông tin, cơ quan chức năng xác định được nam thanh niên này là anh Hảo. Hiện trường xảy ra vụ việc là tại đường Phan Văn Năm, P.Cái Vồn, TX.Bình Minh (Vĩnh Long).

Trung Tính - Lê Nguyễn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật