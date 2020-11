Khoảng 13h15 ngày 10/11, tại xưởng may của anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1973, ở thôn Sàng, xã Đạo Lý) xảy ra vụ xô xát giữa anh Hưng và các đối tượng Nguyễn Văn Côn (SN 1979), Trần Quang Đoài (SN 1972) đều trú tại thôn Đồng Phú (xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân) và Phan Văn Thế (SN 1978, ở thôn Trác Nội, xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đạo Lý đã cử thượng úy Nguyễn Tuấn Minh và anh Nguyễn Văn Huynh (công an viên) trực tiếp xuống hiện trường nắm tình hình, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Tại đây, thượng úy Minh đã yêu cầu các đối tượng về trụ sở Công an xã làm việc. Các đối tượng không chấp hành, đặc biệt Nguyễn Văn Côn đã dùng tay đấm vào vùng bụng, nách thượng úy Minh khiến anh bị thương.

Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, đến khoảng 15h cùng ngày, anh Minh đã tử vong tại Bệnh viện huyện Lý Nhân. Theo chẩn đoán, nguyên nhân tử vong của thượng úy Minh là do bị vỡ lá lách trái gây mất máu cấp. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã giữ 3 đối tượng liên quan để điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Liên quan tới vụ việc trên, chiều 11/11, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, Thượng tá Lê Văn Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết, hiện đơn vị đã đề xuất Bộ Công an đề nghị cơ quan chức năng công nhận liệt sỹ đối với thượng úy Nguyễn Tuấn Minh. Ngoài ra, Công an tỉnh Hà Nam cũng thống nhất làm báo cáo đề nghị thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy cho đồng chí Minh.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh





Bình luận về vụ việc nghiêm trọng trên, luật sư Vũ Đức Long (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, thời gian này đã xảy ra tình trạng chống người thi hành công vụ ngày một gia tăng, gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến đến tình hình an ninh trật tự của địa phương. Các đối tượng thể hiện tính nguy hiểm, manh động, côn đồ và liều lĩnh, chúng sẵn sàng khống chế, chống đối, gây thương tích, thậm chí gây tử vong cho người đang thi hành công vụ.

Hành vi chống lại người thi hành công vụ trực tiếp xâm hại đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, làm giảm hiệu lực quản lý của các cơ quan, tổ chức đó và có thể xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín của chính những người thi hành công vụ. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì việc chống người thi hành công vụ có thể bị xử phạt hành chính hoặc sẽ bị truy cứu hình sự về tội "Chống người thi hành công vụ" theo Điều 330 (BLHS 2015)".

"Chống người thi hành công vụ là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật. Khung hình phạt của tội danh này tối đa là 7 năm tù giam. Tội phạm hoàn thành khi người phạm tội có một trong những hành vi nêu trên để ngăn cản người thi hành công vụ thực hiện công vụ của mình hoặc buộc người thi hành công vụ thực hiện hành vi trái pháp luật. Việc người thi hành công vụ có nghe theo yêu cầu của người phạm tội hay không không có ý nghĩa định tội.

Bên cạnh đó, hành vi chống người thi hành công vụ nếu gây thương tích hoặc làm chết cán bộ thi hành công vụ thì người phạm tội còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội như: Cố ý gây thương tích" hoặc tội giết người", luật sư Long phân tích.

Cũng theo luật sư Long, ngoài tội danh trên cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc tử vong của thượng úy Minh để làm căn cứ xử lý các đối tượng. Theo đó, nếu người phạm tội thực hiện hành vi nhằm mục đích tước đoạt tính mạng của thượng úy Minh, các đối tượng trên sẽ bị xử lý về tội "Giết người" được quy định tại Điều 123 (BLHS 2015).

"Trường hợp người phạm tội thực hiện hành vi chỉ nhằm mục đích gây tổn hại đến thân thể nạn nhân. Việc nạn nhân chết nằm ngoài ý thức chủ quan của người phạm tội thì các đối tượng sẽ bị khởi tố về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 (BLHS) với tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là "dẫn đến chết người". Ngoài chịu trách nhiệm hình sự, các đối tượng sẽ phải bồi thường thiệt hại theo Điều 591 (Bộ luật Dân sự 2015)", luật sư Long nói.

Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. ......... 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 14 năm: a) Làm chết người;

