Thuê xe ô tô bắt cóc người yêu khi hay tin thiếu nữ chuẩn bị lấy chồng

Công an TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) đang tạm giữ hình sự 2 nghi can gồm: Phan Văn Cường (31 tuổi, ngụ thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên) và Nguyễn Hiếu Nghĩa (20 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

Theo thông tin từ Công an Châu Đốc, sáng 14/9, người dân báo tin phát hiện một nhóm thanh niên vừa bắt cóc một người phụ nữ đưa lên xe ôtô 7 chỗ tại Trạm xe buýt trên đường Nguyễn Văn Thoại, gần ngã ba giao lộ với đường Cử Trị thuộc khóm Châu Thới (phường Châu Phú B).

Trưởng Công an thành phố đã chỉ đạo cơ quan điều tra phối hợp với các lực lượng chức năng và Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú khẩn trương truy bắt nhóm nghi phạm, giải cứu cho thiếu nữ.

Cường và Nghĩa (ngoài cùng) khi gây ra vụ bắt cóc.

Khoảng thời gian 15 phút, lực lượng công an đã truy bắt được các đối tượng khi đang lưu thông trên tuyến đường tránh quốc lộ 91 đến khu vực Cây Châm (xã Vĩnh Tế), giải cứu cô gái.

Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm khai tên là Cường và Nghĩa. Cường khai có quan hệ tình cảm với chị Trần Thị T.(17 tuổi) từ khoảng đầu tháng 6/2018.

Do gia đình chị T. ngăn cấm, Cường hay tin người yêu chuẩn bị kết hôn với người khác nên nảy sinh ý định bắt cóc người yêu, đưa ra huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) để sinh sống.

Cường khi khống chế, bắt cóc người yêu.

Để thực hiện ý định của mình, Cường điện thoại kêu Nghĩa từ TP Hồ Chí Minh về Châu Đốc để bàn bạc. Sau đó, Cường thuê xe ôtô cùng Nghĩa thực hiện.

Sáng 14/9, cả hai phát hiện chị T. tại trạm xe buýt đã khống chế, đưa lên ôtô. Trên đường nhóm nghi phạm tẩu thoát, chị T. kéo kính xe ôtô xuống và la lên kêu cứu.

