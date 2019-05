Thuê công nhân, xe ôm mở tài khoản trong đường dây cờ bạc hơn 30.000 tỷ đồng

Bước đầu làm rõ, đối tượng Chiu Hao Cheng (SN 1971), quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội có vai trò quản lý, điều hành.

Chiu Hao Cheng (áo trắng) có vai trò quản lý, điều hành đường dây cờ bạc.

Để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng trong quá trình hoạt động phạm tội, các đối tượng đã đặt nguồn của trang web tại một sever nước ngoài. Sau thời gian hoạt động, đường dây này đã thu hút được nhiều người chơi với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia các hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Tham gia đánh bạc trên Fxx88, các con bạc phải tạo một hoặc nhiều tài khoản và nạp tiền bằng cách chuyển khoản đến các ngân hàng đại diện của “nhà cái”. Sự đối phó tinh vi của các đối tượng thể hiện ở chỗ, tài khoản nhận tiền không phải tài khoản của nhóm cầm đầu, chủ mưu tổ chức. Thay vào đó, những tài khoản này lại là tài khoản ngân hàng của nhiều công nhân, xe ôm, vốn được thuê lại với giá từ 1 đến 5 triệu đồng/tài khoản/tháng.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng ghi nhận, có những cá nhân mở hàng chục tài khoản tại nhiều ngân hàng, mục đích để cho các đối tượng trong đường dây đánh bạc thuê lại, qua thu kiếm lời bất chính hàng chục triệu đồng/tháng. Đã có khoảng 4.000 “đại lý” được các đối tượng lập trên toàn quốc nhằm thu hút và thanh toán cho các con bạc; và theo thống kê của cơ quan điều tra, số tiền cá cược cho đến khi bị phát hiện lên tới hơn 30.000 tỷ đồng.

Cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ngày 28-4, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc đối với 24 đối tượng (14 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và 10 đối tượng có hành vi đánh bạc). Số đối tượng này chuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phát hiện đường dây đánh bạc có quy mô lớn, hoạt động có tổ chức trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố thông qua trang web Fxx88.com, đặt hệ thống máy chủ và quản lý tại nước ngoài. Ngày 23-4, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trên 30 tổ công tác gồm lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau.

Kết quả khám xét đã thu giữ nhiều ô tô hạng sang, số lượng lớn tiền mặt và tài khoản ngân hàng có số dư tài khoản lớn; hàng trăm thiết bị điện tử, nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo CAND Online

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật