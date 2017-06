Thuận Thành – Bắc Ninh: Nghi vấn bảo vệ trường THCS Ninh Xá bị sát hại dã man

Trường THCS Ninh Xá nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh TL

Vào khoảng 8h30 sáng nay (18/6), người dân thôn Phủ, xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh bàng hoàng phát hiện thi thể ông Nguyễn Văn H. (SN 1954 – người địa phương) với nhiều vết thương trong phòng bảo vệ trường THCS Ninh Xá.

Tại hiện trường, người dân cho biết vào thời điểm trên họ nghe thấy tiếng hét thất thanh trong trường THCS Ninh Xá đã vội vàng chạy tới thì phát hiện thi thể ông H. với nhiều vết thương trên người, bên cạnh là bà Bích (vợ của nạn nhân) đang gào khóc thảm thiết nên đã lập tức đi báo chính quyền xã Ninh Xá.

Trao đổi với PV, ông Trương Minh Nghĩa – Chủ tịch UBND xã Ninh Xá xác nhận có sự việc trên và cho biết, sau khi nhận được thông tin vụ việc, ông Nghĩa cùng cán bộ xã đã có mặt tại gia đình ông H. để động viên, thăm hỏi và chia buồn.

Tại hiện trường, trưởng thôn Phủ cho biết ông H. là người hiền lành, trong cuộc sống hằng ngày ông đều giúp đỡ bà con hàng xóm nên được mọi người yêu quý. Từ trước đến nay, gia đình ông H. không hề có xích mích hay to tiếng với bất kỳ ai, cả gia đình ông H đều được lòng bà con hàng xóm.

Khi nghe tin ông H. nghi bị sát hại, trưởng thông cùng bà con hàng xóm thôn Phủ đã tới chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Theo lời ông Hiện (em vợ ông H.), vào hơn 8h tối qua, ông H có gọi điện cho ông rủ đánh cờ nhưng do bận việc gấp nên ông Hiện trả lời không đến được. Sáng sớm nay, khi nghe tin ông H bị sát hại, ông Hiện đã rất đau buồn vì từ trước tới nay ông là bạn cờ lâu lắm của ông H.

Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi nhận được thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an huyện Thuận Thành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện tại vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Minh Anh