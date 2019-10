Thủ đoạn "tung hỏa mù" của nữ bị cáo duy nhất vụ nữ sinh giao gà bị sát hại chiều 30 Tết

Liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà bị hãm hiếp, sát hại ở Điện Biên, sau gần 9 tháng xảy ra vụ việc, Công an tỉnh tỉnh Điện Biên đã có kết luận điều tra vụ nữ sinh giao gà bị bắt cóc, hãm hiếp và sát hại.

Nữ bị can duy nhất trong số 9 bị can của vụ án là Bùi Thị Kim Thu (vợ Bùi Văn Công). Qua tài liệu cơ quan điều tra cho thấy, quá trình gây ra tội ác của nhóm đối tượng, Bùi Kim Thu biết rõ sự việc chồng mình cùng Nhiệm, Lả, Vương Văn Hùng, Dũng, Lường Văn Hùng, Chương thực hiện hành vi hãm hiếp nữ sinh Cao Mỹ Duyên xảy ra tại phòng khách của nhà mình nhưng đã không can ngăn, không tố giác mà chỉ cằn nhằn...

Sau đó, Thu còn biết rõ sự việc Toán, Công, Nhiệm, Lả, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng bàn bạc và thực hiện hành vi giết nữ sinh xấu số nhưng đã không tố giác với cơ quan chức năng, thậm chí còn tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Toán và Công dặn cứ ăn Tết bình thường, công an có hỏi không được nói gì linh tinh, ai bị bắt người đấy tự chịu. Còn Công bảo Thu sáng hôm sau giả vờ tình cờ lên nhà hoang và phát hiện ra thi thể của chị Duyên báo cho hàng xóm, báo cơ quan chức năng.

Hành vi của Bùi Thị Kim Thu đã cấu thành tội "Không tố giác tội phạm".

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ban hành kết luận điều tra vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết và chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 9 bị can với 6 tội danh.

Theo kết quả điều tra, công an xác định vào ngày 3/2/2019, Vương Văn Hùng đã bàn bạc, thống nhất kế hoạch với Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả về việc giúp Toán bắt cóc Cao Mỹ Duyên đề Toán đòi lấy số tiền 300 triệu đồng của bà Trần Thị Hiền (mẹ của chị Cao Mỹ Duyên - PV) nhằm mục đích lấy tiền.

Ngày 4/4/2019, Hùng đã trực tiếp gặp chị Duyên lấy số điện thoại, đặt mua gà và điều chị Duyên mạng gà đến khu vực tổ 11, phường Thanh.

Sau đó, đối tượng đã mang xe máy nạn nhân bỏ ở đường thuộc Đội 18, xã Noong Luông, huyện Điện Biên và chiếm đoạt 13 con gà, 1 điện thoại, số tiền 270.000đ (hai trăm bảy mươi nghìn đồng) của cô gái trên.

Ngày 6/2/2019, Hùng đã cùng Công, Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lả, Dũng lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được để thực hiện hành vi hãm hiếp nạn nhân rồi bàn bạc, thống nhất về việc giết Cao Mỹ Duyên để che giấu hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm.

Còn Phạm Văn Nhiệm cũng tham gia vào việc bàn bạc, thống nhất kế hoạch với Vì Văn Toán về việc giúp Toán bắt cóc chị Cao Mỹ Duyên để Toán đòi số tiền 300 triệu đồng của bà Trần Thị Hiền. Sau đó, Nhiệm trực tiếp tham gia vào việc bắt cóc chị Duyên.

Đối với bị can Phạm Văn Dũng, vào tối ngày 4/2/2019 và tối 6/2/2019, đã cùng đồng bọn sử dụng vũ lực và lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được để hãm hiếp nạn nhân Cao Mỹ Duyên.

Cầm Văn Chương vào ngày 6/2/2019, cũng có hành vi phạm tội giống với Phạm Văn Dũng.

Trong vụ án trên xác định các bị can Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả đã đồng phạm về tội "Giết người".

Các bị can đã có sự bàn bạc, thống nhất ý chí, cố ý cùng thực hiện tội phạm. Trong đó, Vì Văn Toán là người tổ chức, Bùi Văn Công vừa là người tổ chức vừa là người thực hành còn Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả là người giúp sức.

