Thủ đoạn hiếm thấy của người đàn ông hiếp dâm bé gái 9 tuổi

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đây là vụ án từng gây tranh cãi nhiều trong dư luận, không chỉ vì hậu quả để lại với nạn nhân mà còn do quan điểm trái chiều về tội danh của bị can.

Dùng thủ đoạn nguy hiểm

Sáng 24-2, sau khi bán thịt heo ở chợ xong, Trình điều khiển xe máy đi từ Thanh Xuân về thị trấn Chúc Sơn để về nhà. Trên đường đi, Trình gặp cháu VNQ (9 tuổi) đang đi một mình. Thấy đoạn đường vắng Trình tiếp cận và nói mình là bạn của cha bé gái, ngỏ ý muốn đèo về nhà. Do tin tưởng, cháu Q. lên xe thì bị Trình chở tới một vườn chuối ở xã Hoàng Diệu.

Tại đây, Trình sờ và bóp ngực cháu bé. Khi nạn nhân phản kháng, Trình bóp miệng và bóp cổ để cháu không thể kêu la. Hậu quả cháu bị gãy răng hàm, chảy máu bên trong miệng. Tiếp đó, Trình bẻ tay nạn nhân khiến gãy 1/3 dưới xương quay phải để thực hiện hành vi đồi bại. Thậm chí, theo lời khai của cháu bé, thì bị can còn dọa “mày nói với ai thì tao giết chết mày”.

Thấy cháu Q. bị chảy nhiều máu, la hét và giãy đạp, Trình sợ bị mọi người phát hiện nên đã bỏ mặc cháu tại vườn chuối rồi chạy xe về nhà mình. Sau khi bị xâm hại, cháu Q. gắng sức đi bộ ra đường và nhờ người đưa về nhà, sau đó gia đình Q. đã đến công an trình báo.

Tại cơ quan điều tra, Trình cho rằng mình chỉ sờ mó, dùng ngón tay chọc vào vùng kín của cháu Q. chứ không hiếp dâm cháu. Tuy nhiên, căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan tố tụng khẳng định có đủ cơ sở kết luận Trình đã dùng vũ lực để thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Đáng chú ý, hồ sơ vụ án cho thấy Trình là đối tượng có sở thích “bệnh hoạn” về tình dục. Năm 2007, Trình từng bị TAND huyện Dĩ An (Bình Dương) tuyên phạt bảy năm tù về tội cướp tài sản. Trong thời gian thụ án ở trại giam, Trình tự đập vỡ cốc thủy tinh, lấy hai miểng nhỏ mài thành hình viên thuốc con nhộng rồi gắn vào đầu dương vật của mình.

Cháu bé bị tổn thương nặng nề

Các kết luận giám định cho thấy Trình đã làm cháu Q. bị thương tích gãy răng số 3, gãy 1/3 xương tay quay phải, tổn thương ở nhiều vị trí vùng kín; tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 9%.

Ngoài ra, hành vi của bị can còn khiến nạn nhân tổn thương nghiêm trọng về mặt tinh thần. Sau sự việc xảy ra, gia đình đã phải đưa cháu đi điều trị tâm lý. Sau hai tháng hỗ trợ, dù sang chấn tâm lý của cháu Q. đã giảm từ mức nặng xuống trung bình nhưng cháu vẫn còn một số triệu chứng tổn thương.

Điển hình, cháu thường giật mình, sợ hãi, luôn cảnh giác với những kích thích bên ngoài; căng thẳng khi nghe tiếng động nếu ở một mình; dễ bị kích động, cáu gắt vô cớ. Cháu cũng có biểu hiện né tránh đàn ông, không thể đi ra ngoài một mình vì sợ, tim đập mạnh và run sợ khi nhớ lại sự việc đã xảy ra.

Bên cạnh đó, cháu Q. không còn thích những việc trước đây thích làm (như đi chơi bên ngoài), khó tập trung, khó đi vào giấc ngủ, thỉnh thoảng thức dậy vào ban đêm… Vì vậy, bé gái cần tiếp tục được hỗ trợ tâm lý với tần suất 2-3 lần/tháng.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện gia đình bị can đã tự nguyện bồi thường 35 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Hiện tại, cha bé gái yêu cầu Trình phải bồi thường số tiền 400 triệu đồng vì có hành vi xâm hại tình dục gây tổn thương tinh thần cho con mình.

Về trách nhiệm hình sự, Trình bị truy tố theo điểm c khoản 3 Điều 142 BLHS về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, với khung hình phạt cao nhất đến tử hình.

Kỷ luật 1 phó viện trưởng

Trong vụ án này, ban đầu CQĐT Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố bị can đối với Trình về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản ứng dữ dội của dư luận. Rất nhiều ý kiến cho rằng hành vi của Trình phải là hiếp dâm chứ không phải dâm ô, càng không nên cho bị can này tại ngoại. Sau đó Công an TP Hà Nội đã rút hồ sơ vụ án để điều tra, ra quyết định thay đổi tội danh từ tội dâm ô với người dưới 16 tuổi sang tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi đối với Trình, đồng thời thay đổi biện pháp ngăn chặn thành tạm giam.

Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP kiểm điểm nghiêm trách nhiệm của Công an huyện Chương Mỹ. Mới đây nhất, Viện trưởng VKSND tối cao cũng đã chỉ đạo Viện trưởng VKSND TP Hà Nội kỷ luật Phó Viện trưởng VKSND huyện Chương Mỹ và kiểm sát viên thụ lý vụ án về “thái độ trách nhiệm trong xử lý công việc”.