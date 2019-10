Thông tin mới vụ nam thanh niên mua dâm rồi cướp của, đâm người ở quán cắt tóc gội đầu

Ngày 28/10, Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Lực (SN 1994, quê xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Cơ quan công an xác định Lực là hung thủ thực hiện vụ cướp, đâm người tại quán cắt tóc gội đầu N.L (số 390 đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) vào ngày 7/10 vừa qua. Đây là vụ việc gây chấn động dư luận tại địa phương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lực từ Nghệ An vào Đà Nẵng làm thuê cho 1 đơn vị xây dựng nằm trên đường Nguyễn Lương Bằng. Tuy nhiên, nam thanh niên này sau đó đã nghỉ việc nên thiếu tiền tiêu xài.

Lực bị bắt sau khoảng 1 giờ gây án

Ngày 7/10, Lực mua 1 con dao Thái Lan nhằm mục đích sử dụng để cướp của lấy tiền tiêu xài. Khoảng 9h cùng ngày, Lực đi vào tiệm cắt tóc, gội đầu N. L và đặt vấn đề mua dâm với nhân viên tại đây là chị N.T.Tr.

Chị Tr đồng ý với thỏa thuận giá bán dâm là 200.000 đồng. Lực sau khi thực hiện hành vi giao cấu đã dùng con dao vừa mua khống chế chị Tr cướp tài sản. Chị Tr chống cự quyết liệt và la hét nên bà Lê Thị Phương (SN 1949, chủ nhà) đang ở phía sau nghe tiếng kêu cứu chạy đến.

Bà Phương dùng gậy gỗ đánh vào người Lực thì bị tên này quay lại lấy dao đâm 3 nhát vào ngực trái.

Bà Phương bò ra ngoài kêu cứu và gục tại hiên nhà. Lực hoảng loạn nên mặc quần áo rồi bỏ chạy, trốn vào một căn nhà cách hiện trường khoảng 500m để rửa hết vết máu. Khoảng 1 giờ sau đó, đối tượng bị người dân và công an bao vây, khống chế bắt gọn.

Hiện tại, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết sau hơn 20 ngày điều trị, bà Phương đã hoàn toàn bình phục sức khỏe, hiện đang được theo dõi tại khoa ngoại.

Theo Tri thức trẻ

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật