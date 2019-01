Thông tin mới nhất về vụ khởi tố 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an

Tại cuộc họp báo, khi được phóng viên hỏi về kết luận điều tra liên quan đến sai phạm của 2 cựu thứ trưởng Bộ công an, đồng thời sai phạm của 2 bị can này có liên quan thế nào đến Vũ “nhôm”? thiếu tướng Lương Tam Quang (Chánh văn phòng Bộ Công an) nhận định đây là thông tin hơi buồn nhưng cần thiết phải làm.

Cũng theo lời ông Quang, việc khởi tố 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an đã được Cổng thông tin điện tử của Bộ đăng rõ, sai phạm của 2 cựu thứ trưởng cũng căn cứ điều luật cụ thể.

Trong khi đó liên quan tới câu hỏi của PV Báo Tuổi trẻ: “Vừa qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến việc khởi tố cựu bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Nguyễn Bắc Son, xin cho hỏi đến nay cơ quan điều tra Bộ Công an đã có biện pháp tố tụng gì với cựu bộ trưởng Bộ TT-TT vì những sai phạm liên quan đến vụ AVG?.”

Trả lời về vấn đề này, thiếu tướng Lương Tam Quang chia sẻ: Những vụ việc này sẽ được đưa lên cổng thông tin Bộ Công an. Do vậy, khi Cổng thông tin điện tử bộ chưa đăng tải thì những thông tin trên mạng xã hội là không chính xác.

Ông Bùi Văn Thành (trái) và Trần Việt Tân (phải). Ảnh: Tư liệu

Như trước đó Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, theo thông báo trên Cổng thông tin Bộ Công an cho biết, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm) và đồng phạm thực hiện, Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai người.

Cụ thể, các ông Trần Việt Tân – nguyên Tổng cục trưởng và ông Bùi Văn Thành – nguyên Cục trưởng Bộ Công an bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội: thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 285, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Trước đó, ngày 24-26/7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 28. Tại thông báo phát đi chiều 27/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho hay kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Tổng cục IV, Bộ Công an), Ủy ban nhận thấy có việc vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục IV đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất an ninh và quản lý tài sản công; bán chỉ định tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, liên kết kinh doanh, cho thuê đất an ninh không đúng quy định pháp luật.

Theo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ông Bùi Văn Thành với cương vị Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an, trực tiếp phụ trách Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, nguyên Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chịu trách nhiệm về những vi phạm của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Cá nhân ông Thành đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm tại Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và quy chế làm việc của Bộ Công an; ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà, đất an ninh không đúng quy định pháp luật; ký một số văn bản không thuộc trách nhiệm được phân công.

Ông Thành còn tự ý ký quyết định cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") tham gia đoàn đi nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho Phan Văn Anh Vũ không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn.

Với Ông Trần Việt Tân, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xác định trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ngày 28/7, Bộ Chính trị họp và đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng (Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an) đối với ông Bùi Văn Thành.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Việt Tân.

Ngay sau đó, đến tháng 8/2018 cả hai ông này đều bị giáng cấp hàm từ Thượng tướng xuống Trung tướng đối với ông Tân và từ Trung tướng xuống Đại tá đối với ông Thành.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã ký các quyết định thi hành kỷ luật đối với các ông: Trần Việt Tân, Thượng tướng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an và Bùi Văn Thành, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Theo đó, Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Thứ trưởng Bộ Công an giai đoạn 2011-2016 đối với ông Trần Việt Tân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, do có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng tại Quyết định số 822-QĐNS/TW ngày 31/7/2018.

Thủ tướng cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Thứ trưởng Bộ Công an đối với ông Bùi Văn Thành, do có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng tại Quyết định số 823-QĐNS/TW ngày 31/7/2018.

