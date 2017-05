Thông tin mới nhất về nhóm thanh niên tấn công 2 cảnh sát ở Quảng Ninh

Mới đây, vào ngày 9/5, tại phường Hải Yên, TP. Móng Cái (Quảng Ninh) xảy ra sự việc gây xôn xao dư luận khi 2 thanh niên có biểu hiện say rượu và vi phạm giao thông đã chửi bới, tấn công 2 cảnh sát khiến cho cảnh sát chỉ chống đỡ và sau đó rút lui.

Liên quan đến sự việc trên, Công an phường Hải Yên đã gửi thông báo sự việc cho Công an TP. Móng Cái do Trung tá Hà Mạnh Đạt ký để thông tin.

Sau khi bị nhóm thanh niên tấn công, cảnh sát giơ tay đỡ đòn. Ảnh: Cắt từ clip

Theo nội dung thông cáo, vào khoảng 8 giờ ngày 9/5, đội công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của công an phường do các anh Nguyễn Đức Long, Nguyễn Sơn Dương (cảnh sát trật tự), Tạ Văn Trung, Đinh Đức Trung (trật tự viên) đang làm nhiệm vụ kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Trong lúc làm nhiệm vụ, đội công tác phát hiện anh Đỗ Nho An (43 tuổi), ở huyện Khoái Châu (Hưng Yên), tạm trú tại khu 5, Hải Yên, TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe máy BKS 16K4 – 9296 phía sau chở Phan Khắc Tuyên (29 tuổi) trú tại khu 5, phường Hải Yên (cùng TP. Móng Cái) điều khiển xe máy từ quốc lộ vào đường tổ khu. Thấy có dấu hiệu vi phạm, lực lượng ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Thông báo do trung tá Hà Mạnh Đạt ký nêu rõ: “Cảnh sát đã dùng gậy công vụ đập vào đầu người vi phạm trước khi bị người này cùng 1 thanh niên khác tấn công. Lúc này, anh Đỗ Nho An dừng xe nhưng không xuống xe và chống đối…”.

Sau đó, CSTT Nguyễn Sơn Dương đã rút chìa khóa xe máy của hai đối tượng và dẫn đến hai bên giằng co chìa khóa. Lúc này, Tuyên đã chửi CSTT Nguyễn Đức Long.

Hình ảnh nhóm thanh niên tấn công 2 cảnh sát: Ảnh: Cắt từ clip

Thấy vậy, anh Long đã dùng gậy công cụ hỗ trợ đập thẳng vào đầu khiến An bị chấn thương chảy máu và cuộc hỗn chiến xảy ra. Lúc này, An đã dùng gạch đuổi đánh CSTT Nguyễn Đức Long và tổ công tác trật tự an toàn giao thông phường Hải Yên.

Trước đó, vào chiều ngày 9/5, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh 2 thanh niên chửi bới, tấn công 2 cảnh sát phường Hải Yên, TP. Móng Cái (Quảng Ninh). Sau đó, sự việc này đã được ông Vũ Tiến Chung - Chủ tịch UBND phường Hải Yên lên tiếng.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đức Tuỳ