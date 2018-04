Thông tin mới nhất về nghi phạm vụ chặt đầu phi tang xác ở Đồng Tháp

Ngày 9/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang củng cố hồ sơ, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ phường 3, TP Sa Đéc) để điều tra về các hành vi Giết người, Cố ý gây thương tích và Chống người thi hành công vụ.

Nghi phạm Tâm tại cơ quan công an

Tâm là nghi can trong vụ án giết người phân xác và chém đứt lìa 2 ngón tay của trung tá Trần Văn Minh, Trưởng Công an phường 3 vào tối 7/4.

Trên Tri thức trực tuyến, cảnh sát cho biết Tâm bị cáo buộc sát hại ông Hồ Thanh Nhàn (59 tuổi, ngụ cùng địa phương) và phân xác nạn nhân. Chiều 7/4, thi thể nạn nhân được phát hiện nằm ven bãi cỏ, cạnh hàng rào trên đường Vườn Hồng (thuộc khóm 3, phường 3).

Cảnh sát tiến hành khám nghiệm, phát hiện phần đầu của nạn nhân cách hiện trường ban đầu hơn 10 bước chân tại vườn của ông Nguyễn Ngọc Minh, Tổ trưởng khóm 3.

Hiện trường vụ án, nơi phát hiện thi thể ông N. đã mất phần đầu. Ảnh: Công an cung cấp

Theo người dân địa phương, Tâm là con trai út trong gia đình có 4 chị em. Hơn 10 năm trước, Tâm rất chịu khó làm ăn. Mấy năm sau, Tâm làm ăn thua lỗ và nghiện rượu nặng.

Người đàn ông này thường xuyên đánh vợ con, gây sự với hàng xóm. Năm 2010, Tâm từng bị chính quyền đưa đi cơ sở giáo dưỡng về hành vi Gây rối an ninh trật tự.

Gần đây, Tâm được cho có biểu hiện không bình thường về thần kinh, hay ca hát một mình và nói năng lung tung. “Hai vợ chồng Tâm ly thân rồi. Vợ nó cũng đi phụ việc nhà cho người ta”, bà Nguyễn Ngọc Phượng - chủ quán nước gần hiện trường cho hay.

Tổ trưởng khóm 3 cho biết thêm: “Trước Tết, không biết nó (Tâm – PV) nghe lời ai mà cưa ngang thân 1.000 cây Vạn Niên Tùng trong vườn khiến cây chết hết".

Hung khí trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Theo lời chủ quán nước, buổi trưa xảy ra sự việc bà nhìn thấy ông Nhàn cầm cần câu đi về hướng vườn của Tâm. Do đông khách, bà Phượng quên nhắc nạn nhân đừng vào vườn của nghi can câu cá.

“Thằng Tâm từng tuyên bố ai bước vào vườn là nó chém chết”, bà Phượng nói. Đến chiều, con trai lớn của Tâm đi làm về nhà thì hốt hoảng chạy ra quán nước nói với bà Phượng có xác chết nằm trong vườn.

Trên Người lao động cho biết, trước đây, nghi phạm này lo làm ăn nhưng dạo gần đây chỉ ở nhà, tính tình bỗng nhiên thay đổi, hay nói nhảm một mình rồi hát vu vơ. Gia đình có đưa đi bệnh viện nhưng thấy không thuyên giảm. Gần đây, hàng trăm cây kiểng ở nhà trồng chuẩn bị bán thì Tâm bỗng cưa bỏ hết, thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Những hàng xóm mà Tâm không thích thì tự "tuyên án" cho từng người một. Ông Nguyễn Ngọc Minh, tổ trưởng khóm 3, kể: "Bí thư phường thì ổng (ông Tâm - PV) tuyên 20 năm tù, chủ tịch thì 15 năm…, còn tôi thì ổng tuyên 10 năm".

Cũng trong hôm nay, vợ của nghi phạm Tâm (49 tuổi) đang dọn dẹp đồ đạc, tạm chuyển nơi khác sinh sống. “Tôi và hai con quyết định dọn đi nơi khác sống một thời gian”, vợ nghi phạm cho Vietnamnet biết.

Người phụ nữ này kể, chị và Tâm chung sống với nhau gần 30 năm và có hai con trai. “Lúc trước anh Tâm giỏi lắm. Khi đó, anh ấy trồng cây kiểng bán rồi đi làm bốc vác nên cuộc sống gia đình tương đối ổn định. Gần đây, anh ấy giống như bị tâm thần hay nói nhảm, hát vu vơ nên chỉ ở nhà. Gia đình đã đưa anh ấy đi bệnh viện kiểm tra mấy lần rồi nhưng không thuyên giảm”, lời vợ nghi phạm.

Căn nhà của nghi phạm. Ảnh: Vietnamnet

Người phụ nữ này còn cho biết, hiện cuộc sống hàng ngày đều dựa vào việc chị đi làm thuê và người thân giúp đỡ.

Nói lý do phải dọn đi nơi khác sinh sống, vợ nghi phạm cho biết: “Do vụ việc xảy ra quá khủng khiếp khiến tôi và hai con bị ám ảnh. Ngoài ra, tôi cảm thấy bất an, sợ bị trả thù nên tạm đi lánh một thời gian”.

Như tin đã đưa, chiều tối 7/4, người dân ở phường 3 (TP Sa Đéc) hốt hoảng trình báo, tại số 72/8, đường Vườn Hồng (khóm 3) có một xác chết không đầu.

Công an phường 3 xuống hiện trường, xác định nạn nhân là ông Nhàn. Công an TP Sa Đéc phong toả hiện trường để khám nghiệm, thu thập dấu vết và xác định Tâm là nghi can, mời về làm việc. Tâm dùng hung khí chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ. Trung tá Trần Văn Minh - Trưởng Công an phường 3 dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên để ngăn chặn hành vi của Tâm.

Tâm đã dùng 2 con dao chém nhiều nhát vào người làm Trung tá Minh bị thương nặng. Trung tá Minh được chuyển đến BV Chợ Rẫy cấp cứu. Tâm bị lực lượng công an khống chế bắt giữ.

Trưa 9/4, một cán bộ tại Công an phường 3 thông tin hiện sức khỏe Trung tá Trần Văn Minh, Trưởng Công an phường 3, đã dần hồi phục, chuẩn bị xuất viện. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp vẫn đang bắt tạm giữ đối với Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi; ngụ khóm 3, phường 3).

K.N (th)