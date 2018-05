Thông tin bất ngờ về người đàn ông Hải Dương bị tình nghi bắt cóc bé gái 9 tuổi

Như đã đưa tin, chiều 2/5, người dân thôn Khúc, xã Phụng Công, huyện Văn Giang (Hưng Yên) tự phát bắt giữ Trần Văn Ph. (SN 1980), trú tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) vì nghi ngờ anh này có hành vi bắt cóc bé gái 9 tuổi khi đang chơi trong nhà một mình.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Ph. được bàn giao cho Công an huyện Văn Giang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ. Đồng thời, Công an huyện cử đơn vị về nơi sinh sống của anh Ph. tại tỉnh Hải Dương tìm hiểu và tổ chức khám nhà.

Chiều qua (3/5), Công an huyện Văn Giang tiến hành khám nhà anh Ph. tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng. Ảnh: Đ.Tùy

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (4/5), ông Cao Văn Thỏa – Trưởng công an xã Đức Chính (huyện Cẩm Giàng) cho biết: “Chiều 3/5, Công an huyện Văn Giang có về gia đình anh Ph. sinh sống và thực hiện việc khám nhà. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, việc khám nhà hoàn tất và cơ quan công an không phát hiện, thu giữ được những vật khả nghi".

Liên quan đến sự việc trên, cũng trong chiều nay trả lời phóng viên đại diện Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết, theo thông tin của Công an huyện Văn Giang (Hưng Yên), anh Ph. bị người dân thôn Khúc hành hung do lấy trộm điện thoại chứ không phải bắt cóc trẻ con như thông tin trên mạng xã hội.

Anh Ph. bị người dân thôn Khúc bắt giữ vì nghi ngờ bắt cóc trẻ con. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, chiều tối 2/5, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh người dân trói, đánh một người đàn ông vì cho rằng, người này vào nhà bế bé gá 9 tuổi đang chơi một mình ra xe ô tô.

Trong khi đó, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô của anh Ph. có nhiều điện thoại di động, visa đi Trung Quốc.

