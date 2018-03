Thông tin bất ngờ về nam thanh niên dùng búa đập chết bạn gái trước ngày 8/3

Công an TP Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Triệu Thế Vũ (SN 1994, trú tại xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, Hà Giang) về tội giết người và chuyển hồ sơ tới công an tỉnh tiếp tục điều tra. Nạn nhân trong vụ án mạng là chị T.N.D. (SN 1997, quê Quế Võ, Bắc Ninh).

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: PV

Tại cơ quan điều tra, Vũ khai có quan hệ yêu đương với chị D. nhưng sau đó hai người chia tay nên nảy sinh mâu thuẫn. Khoảng 13h trưa 6/3, tại khu chợ sinh viên thuộc tổ 10, phường Quang Trung, Tp. Thái Nguyên, đối tượng và chị D. xảy ra mâu thuẫn, chị D. đòi chia tay nên Vũ đã dùng búa đinh đánh vào đầu khiến chị D. bất tỉnh.

Sau đó Vũ viết thư tuyệt mệnh rồi dùng khăn len buộc vào chấn song cửa sổ rồi thòng cổ để tự sát. Tuy nhiên, do cửa sổ thấp nên Vũ không chết.

Facebook của đối tượng trước khi dùng búa đinh sát hại bạn gái.

Lãnh đạo Công an xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang cho biết, việc Vũ dùng búa đinh đập chết bạn gái rồi tự tự ở Thái Nguyên khiến gia đình đối tượng và hàng xóm bất ngờ bởi quá trình sinh sống ở địa phương, Vũ là người ít nói, chưa có tiền án tiền sự và không xích mích với ai bao giờ.

“Bố mẹ Vũ là nông dân hiền lành, kinh tế bình thường. Quá trình sinh sống ở địa phương Vũ ít nói, không hay giao tiếp bên ngoài. Vũ cũng không hay tụ tập, đi chơi với thanh niên ở địa phương. Do vậy khi hay tin Vũ gây án mạng vì chuyện yêu đương khiến mọi người rất đau lòng”, vị lãnh đạo Công an xã Vĩnh Phúc nói.

Nhật Tân